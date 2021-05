Feldschiessen Nach der Pandemie sind die Schützen fürs Feldschiessen bereit – ob es stattfinden kann, weiss aber noch niemand Vom 13. bis 15. August findet das traditionelle Obertoggenburger Feldschiessen in der Nesslauer Laad statt – sofern es die Coronasituation zulässt. Das OK organisiert den Grossanlass seit mehreren Monaten.

Das letzte Feldschiessen in der Laad fand im Jahr 2015 statt. Ob es dieses Jahr wieder stattfinden kann, ist wegen Corona noch unsicher. Bild: Katharina Rutz

Mitte Juni will das Organisationskomitee vom Militärschützenverein MSV Speer Laad definitiv entscheiden, ob das Feldschiessen im August durchgeführt werden kann oder nicht. Schon seit Beginn der Vorbereitungen im August 2020 stand die Organisation unter einem unsicheren Stern. Die Coronasituation hat sich seither laufend verändert.

Ewald Geisser, OK-Präsident. Bild: Katharina Rutz

Das 12-köpfige OK hat für die Organisation des Feldschiessens schon unzählige Stunden aufgewendet. «Der Anlass an sich und mit einer Truppe Gleichgesinnter etwas auf die Beine zu stellen, ist die Motivation dazu», sagt Ewald Geiser, der bereits mehrere Feldschiessen als OK-Präsident erlebt hat.

«Die Pandemie bringt Unsicherheiten mit sich, man muss flexibel bleiben, aber sie wird irgendwann vorüber sein. Dann sind wir parat.»

Wenn das Feldschiessen aufgrund von Corona diesen Sommer nicht stattfinden kann, wird es auf das Jahr 2022 verschoben. Das diesjährige Feldschiessenprogramm wird dann individuell in den einzelnen Vereinen geschossen.

Damit das Feldschiessen traditionsgemäss stattfinden kann, müssen Anlässe mit über 1000 Besucher erlaubt sein und es dürfen keine Einschränkungen bei Tischbelegung und Bewegungsfreiheit auf dem Festgelände gelten. Ewald Geisser sagt:

«Es wird kein Fest der Masken geben. Die Besucher wollen nicht bevormundet werden und sich uneingeschränkt bewegen können.»

Und ergänzt: «Wir wollen für Feststimmung sorgen und nicht Polizist spielen.»

Organisatorische Herausforderungen

Das Feldschiessen findet, wie der Name sagt, auf einem Feldstand statt. Das Gesellschaftliche wird hochgeschrieben und die Schützen in einem grossen Zelt bewirtet und mit einem Rahmenprogramm unterhalten. Dafür müssen Bands und Chöre sowie die Infrastruktur gebucht werden. Dies stellt das OK vor Herausforderungen. Ewald Geisser sagt:

«Verbindlichkeiten sind so lange wie möglich hinauszuschieben und eine Ausstiegsklausel ist zu vereinbaren.»

Nach einem Jahr Pandemie sei dies jedoch bereits Usus. Dass für den Anlass zu wenig Helfer gefunden werden können oder gar der Aufmarsch von Festbesuchern wegen Corona kleiner werden könnte, bezweifelt der OK-Präsident. «Das Manko an gesellschaftlichem Leben und die leeren Agenden kommen uns sicher entgegen», ist er überzeugt.

Über mehrere Wochen mussten OK-Sitzungen online abgehalten werden und auch die Hauptversammlung des Vereins verlief in schriftlicher Form. Deshalb wurden die Mitglieder über das geplante Fest über Teams informiert.

Daran findet Ewald Geisser Vor- und Nachteile. «Praktisch, weil kein Anreise- und Heimweg anfällt, aber unnahbar und unwirklich, weil die Interaktion in der Runde fehlt. Es ist schwer, eine Gruppendynamik zu erzeugen», sagt er. «Die Online-Präsentation verhinderte keine rege Diskussion über die OK-Pläne, doch hätten an der ordentlichen Mitgliederversammlung wohl mehr Zuhörer erreicht werden können.»

Ein Fest für alle

Das Ziel des OKs ist, ein Fest für alle – vom Veteranenschützen bis zum kleinen Kind – zu organisieren und vor allem auch ein Fest für die Vereinsmitglieder selber. Das Motto des Anlasses in der Nesslauer Laad, bei dem auch das Gesellschaftliche hochgeschrieben wird, heisst «Wild Wild West».

Das Musikprogramm soll für jedermann etwas bieten, so treten am Freitag die Schanfigger Mix Deluxe und am Samstag Beinhart auf. Auch der Männerchor Laad und das Singchörli haben traditionellerweise ihre Auftritte. Kulinarisch soll es auch in den Wilden Westen gehen mit Barbecue, Chicken Wings, Burgerfestival und Chili con Carne. Neben dem Schiessbetrieb sorgen Streichelzoo, Gumpischloss, Bull Riding und ein Plauschwettkampf für kurzweilige Stunden am Feldschiessen in der Nesslauer Laad.