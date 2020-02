Nach Bundesgerichtsentscheid: An der Wiler Fastnacht knallt es auch weiterhin Das revidierte Immissionsschutzreglement liegt vor. Stadtparlamentarier Sebastian Koller ist damit weitestgehend unzufrieden.

Während der Fastnachtszeit darf mit Feuerwerkskörpern nur noch an bestimmten Tagen hantiert werden. Bild: PD

Sollten Feuerwerks- und andere Knallkörper während bestimmter Festlichkeiten uneingeschränkt abgefeuert werden dürfen? Nein, meint Stadtparlamentarier und Veterinär Sebastian Koller (Grüne Prowil).

«Das blosse menschliche Vergnügen stellt nach übereinstimmender Auffassung von Tierrechtsexperten und Tierethikern kein legitimes Interesse dar, das eine Belastung von Tieren rechtfertigt.»

Dies war eine der Kernaussagen Kollers, der sich in seinem Argumentarium gegen die exzessive, weil gesetzlich mangelhaft restringierte Verwendung von Feuerwerkskörpern aussprach.

Das revidierte Immissionsschutzreglement hatte der Stadtrat im Juni 2015 erlassen. Sein Inkrafttreten liess aber gut viereinhalb Jahre auf sich warten. Dies, weil Koller dagegen Beschwerde einlegte. «Er störte sich insbesondere daran, dass (zur Fastnachtszeit) Knallkörper während einer ganzen Woche quasi rund um die Uhr abgefeuert werden dürfen» (unsere Zeitung berichtete). Kollers Beschwerde ging durch alle Instanzen bis ans Bundesgericht. Dieses gab der Stadt Wil «in weiten Teilen recht», wie es der Mitteilung der Stadt zu entnehmen war. So dürfen am Gümpeli Mittwoch und am Schmutzigen Donnerstag ganztags Knallkörper gezündet werden, am Fastnachtssonntag indes zwischen 13 und 18 Uhr.

Grundsätzlich unzufrieden

Sebastian Koller, Stadtparlamentarier (Grüne Prowil) und Veterinär. Bild: PD

«Grundsätzlich bin ich mit dem Entscheid nicht zufrieden, aber auch nicht überrascht», sagt Koller. In seiner Beschwerde forderte er, dass die Verwendung von Feuerwerkskörpern stets einer zeitlichen Einschränkung unterliegen soll. «Ich wollte nie ein totales Verbot von Knallkörpern.» Sein Anliegen betraf lediglich die Sicherheit vor Lärmimmission für Haus- und Wildtiere – wie sie auch implizit im Tierschutzrecht verankert sei. Im Bundesgerichtsentscheid sei diese kaum berücksichtigt worden. Dass der Stadtrat diesen «Freipass» des Bundesgerichts ausnutze, sei nur natürlich.

Dass es nicht leicht werden würde, einen politisch brisanten Entscheid aus dem Bundesgericht herauszukitzeln, war sich Koller durchaus bewusst:

«Man hat es immer schwierig, wenn man Gewohnheiten in Frage stellt.»

Dem Zeitgeist geschuldet

Laut Koller ist der Bundesgerichtsentscheid symptomatisch für den Zeitgeist, welcher in Fragen des Umwelt- und Tierschutzes der Realität hinterherhinkt. Juristisch gesehen ist jetzt Endstation für Kollers Bemühungen. Und dennoch blickt er zuversichtlich in die Zukunft: «Ich hoffe, dass wir in zehn oder 20 Jahren soweit sind, dass wir dem Tierschutz- und Umweltrecht den Stellenwert einräumen können, den es verdient.» Heute sei man nämlich noch weit davon entfernt. Es sind Rechtsbereiche, die nach wie vor stiefmütterlich behandelt werden und die, sobald sie zu einem nationalen Politikum werden könnten, den Kürzeren ziehen, so Koller. (mlb)