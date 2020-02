Nach Banküberfällen in Oberuzwil und Schwarzenbach: Betreiber der Arboner Dart-Lounge soll 45 Monate ins Gefängnis und das Land verlassen Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen klagt einen 53-jährigen Italiener an, welcher je eine Bank in Oberuzwil sowie in Schwarzenbach überfallen hat. Sie beantragt eine mehrjährige Freiheitsstrafe sowie einen Landesverweis.

Die Staatsanwaltschaft klagt den Betreiber der Dart-Lounge an. Sie beantragt für den Beschuldigten eine Freiheitsstrafe von 45 Monaten sowie eine Landesverweisung von 7 Jahren. Reto Martin

(bro/afl) Der Betreiber der Dart-Lounge war vergangenen Sommer in die Schlagzeilen geraten. Dies, weil der Betrieb in Arbon von Beamten der Kantonspolizei St.Gallen durchsucht worden war. Das Lokal war damals bereits seit mehreren Wochen geschlossen gewesen. In der Stadt machte schnell das Gerücht die Runde, der Pächter befinde sich in Untersuchungshaft, weil er eine oder mehrere Banken überfallen habe.

Überfall mit Spielzeugpistole

Nun wird der 53-jährige Italiener von der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen angeklagt. Die Vorfälle sollen sich wie folgt ereignet haben: Am 10. Dezember 2018, kurz vor 16.45 Uhr, betrat der Beschuldigte den Schalterraum einer Bank an der Wilerstrasse in Oberuzwil und forderte mit einer Spielzeugpistole, die einer Faustfeuerwaffe täuschend ähnlich sah, die Herausgabe von Bargeld. Ihm wurden mehrere tausend Franken ausgehändigt, worauf der Mann das Geld an sich nahm und die Bank wieder verliess. Er flüchtete danach in unbekannte Richtung.

Am 2. Juli 2019, um 14.40 Uhr, betrat der gleiche Beschuldigte eine Bankfiliale an der Wilerstrasse in Schwarzenbach und forderte von einem Angestellten Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zeigte er wiederum eine Waffenattrappe vor, die einer Faustfeuerwaffe täuschend ähnlich sah. So schaffte er es, dass ihm der Angestellte mehrere tausend Franken aushändigte, welche der Beschuldigte in seinem mitgebrachten Plastiksack verstaute, ehe er vorerst unerkannt flüchten konnte.

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage beim Kreisgericht Wil

Der geständige Beschuldigte konnte am 10. Juli 2019 im Kanton Thurgau verhaftet werden. Dies auf Grund mehrerer Hinweise, welche auf Grund einer Öffentlichkeitsfahndung eingegangen waren. Der Mann befindet sich mittlerweile im vorzeitigen Strafvollzug.

Die in enger Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Thurgau und St.Gallen geführte Strafuntersuchung ist gemäss Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen nun abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft erhebt laut Mitteilung Anklage beim Kreisgericht Wil. Sie beantragt für den Beschuldigten eine Freiheitsstrafe von 45 Monaten sowie eine Landesverweisung von 7 Jahren.