Musik Grossandrang in der Kirche: Viele wollten «Popsanto 3» sehen, einige mussten wieder nach Hause Am Samstag feierte «Popsanto 3» in der St.-Peter-Kirche in Wil Premiere. Ein Trost für die abgewiesenen Besucherinnen und Besucher: Am Sonntag fand bereits die nächste Aufführung der Koproduktion von Orchester, Chor und Band samt Lichtspektakel statt.

Bild: Christoph Heer

«Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.» Dieser Michail Gorbatschow zugeschriebene Weisspruch bewahrheitete sich am Samstagabend in der Kirche St.Peter in Wil. Bei der ersten Aufführung der Konzertreihe «Popsanto 3» mussten Dutzende Besucherinnen und Besucher am Eingang abgewiesen werden. So gross war der Andrang.

Nicht dass die Organisatorinnen und Organisatoren überfordert gewesen wären. Immerhin stellten sie kurzum viele zusätzliche Stühle auf, damit noch weitere Gäste Platz in der Kirche fanden. Nichtsdestotrotz mussten nicht wenige ohne Konzertbesuch den Heimweg antreten.

Die Glücklichen, denen Einlass gewährt worden war, kamen in den Genuss eines aussergewöhnlichen Konzerts. «Popsanto» vereint ein Orchester, einen Chor, eine Band und eine Lichtchoreografie. Die Musizierenden stammen aus den Regionen Wil, Hinterthurgau und Frauenfeld.

90 Minuten staunen und geniessen

Damit bietet «Popsanto» einen Mix aus kirchlicher und weltlicher Musik, neu instrumentiert und modern arrangiert – vom Uzwiler Roman Bislin-Wild.

Rund anderthalb Stunden dauerte das audiovisuelle Erlebnis. Die musikalische Leitung oblag dabei Andreas Signer aus Wuppenau und dessen Co-Dirigent, Thomas Fischer aus Islikon.

Über 160 Sängerinnen und Sänger stellten sich auf, um bekannte Songs wie «Africa», «Do They Know It’s Christmas», «Auf uns» oder «Hallelujah» zu singen. Es zeigte sich, dass nebst kirchlicher Musik auch zeitgenössische Stücke durchaus stimmig in diesem Rahmen aufgeführt werden können.

Otto Noger, Präsident des Organisationskomitees, hob hervor, dass «Popsanto» Menschen über verschiedene Altersgruppen hinweg verbindet. Noger unterliess es nicht, denn helfenden Händen im Hintergrund zu danken: «Ohne die unzähligen Stunden aller Freiwilligen wäre ein solches Projekt kaum durchführbar.» Auch künftig wolle man auf einen Eintrittspreis verzichten. Dies, um allen Interessierten den Besuch des Konzerts zu ermöglichen. Grenzen setzen da nur die Mauern der Kirche.