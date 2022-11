Musik Fünf Probetage für das grosse Konzert: Das Junge Kammerorchester Ostschweiz kommt für das diesjährige Projekt in der Kanti Wil zusammen Das Junge Kammerorchester Ostschweiz hat in Wil die Probenarbeit aufgenommen. Rund 25 Mitglieder kommen für das diesjährige Projekt zusammen. Die Freude am Musizieren und die Vorfreude auf das Konzert sind gross.

Das Junge Kammerorchester Ostschweiz im vergangenen Jahr. Bild: PD

Die Mitwirkenden am Projekt Junges Kammerorchester Ostschweiz (JKO) sind junge Ehemalige des Jugendorchesters Oberthurgau und des Toggenburger Jugendsinfonieorchesters il mosaico. Sie haben nach ihrem Austritt intensiv weitermusiziert, einige von ihnen sind inzwischen Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker geworden. JKO-Präsident Albert Holenstein sagt:

«Andere üben noch vermehrt im privaten Rahmen und so ergeben sich spannende Ressourcen innerhalb unseres Orchesters.»

Er erinnert sich, dass das Orchester vor 17 Jahren gegründet wurde und es sich seither jährlich für ein Projekt zusammenfindet. «Im Adressen-Pool schreiben wir jeweils rund 50 Musikantinnen und Musikanten an, die Hälfte kann jeweils zusagen. Und auch die Dirigenten wechseln wir so alle zwei bis drei Jahre aus. Oft sind diese noch in ihrer Ausbildung, aber schon so weit, dass sie mit uns stets ein hervorragendes Konzert einstudieren können», sagt Albert Holenstein. Der diesjährige Dirigent ist Luis Toro Araya.

Dirigent Luis Toro Araya bei einer Aufführung im vergangenen Jahr. Bild: PD

Am vergangenen Sonntag trafen sich die Musikerinnen und Musiker zum ersten Mal für die Proben des diesjährigen Projekts in der Kantonsschule Wil und genossen dabei nicht nur das Musizieren. «Bei uns steht auch das Soziale im Mittelpunkt. Viele unserer Mitglieder trifft man so nach längerer Zeit wieder einmal, die Freundschaften können gepflegt werden und das musikalische Niveau pendelt sich immer überaus schnell auf einem hohen Level ein», sagt der Präsident.

Zudem findet es Albert Holenstein immer spannend, wie sich das Ganze von der ersten Probe bis zum Konzert hin entwickelt. «Miteinander auf ein Ziel hinzuarbeiten und doch das Ganze mit einer Portion Spass und Enthusiasmus zu verbinden, ist für uns das Schönste.»

Das Junge Kammerorchester Ostschweiz in der Kanti Wil. Zweiter von links: Präsident und Mitmusikant Albert Holenstein. Bild: Christoph Heer

Projekte mit verschiedenen Besetzungen und Stilrichtungen

Neben der grossen Leidenschaft des Orchesters, dem reinen Streicherklang, haben sich die jungen Mitwirkenden immer wieder auf verschiedene Besetzungen und Stilrichtungen eingelassen. Darunter sind unter anderem verschiedene Projekte mit der Kantorei St.Georg und dem Kinderchor Kaltbrunn sowie ein Radio Beromünster-Programm mit der Atlantis Big Band. 2016 erfolgte die Uraufführung der Suite «Die Sonnenseite des Klaviers» für Klavier und Streichorchester von Noldi Alder, welche der Komponist eigens für das Junge Kammerorchester Ostschweiz geschrieben hat.

Ein weiteres Anliegen des Orchesters ist es, für die Übernahme von Stimmführungen oder solistischer Parts junge Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker aus der Region einzusetzen. Für die besagten Musiker stellt dies eine interessante Aufgabe dar, während für die restlichen Mitglieder eine Chance geschaffen wird, sich weiterzubilden. So entwickelt sich das JKO stetig weiter und beweist, offen für Neues zu sein.