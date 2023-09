Musicalfieber Flawil Ein amerikanisches College und ein Wohnzimmer: In einer Werkstatt entsteht das Bühnenbild für das Musical Sunny Ab dem 22. September führt der Verein Musicalfieber Flawil im Lindensaal das Stück Sunny auf. Der gelernte Schmied Ramon Stadler arbeitet bereits fleissig am Bühnenbild.

Ramon Stadler bei der Arbeit. Bild: zvg

Wenn man in der Werkstatt von Ramon Stadler steht, fühlt man sich wie im Urwald: Durch die grossen Fenster sind grüne Bäume zu sehen, gleich dahinter donnert ein kleiner Wasserfall. Nur der Holzgeruch verrät, dass hier hart gearbeitet wird.

Der gelernte Schmied verantwortet das Bühnenbild für das Musical Sunny des Vereins Musicalfieber Flawil, das am 22. September im Lindensaal Premiere feiert. Stadler arbeitet seit mehreren Monaten am Bühnenbild, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. «Zu Beginn habe ich die einzelnen Szenen gelesen und angeschaut, welche Stücke es braucht.» Danach kam die Detailplanung. Jetzt stehen unzählige Holzlatten an den Wänden und warten darauf, verbaut zu werden. «Ich versuche jeweils, dass das Bühnenbild einen speziellen Charme bekommt, sodass sie das Stück ergänzen.»

Jede Produktion wurde grösser

Bei Sunny geht es um einen Teenager in den 1960er-Jahren, der ein Geheimnis in sich trägt. Weil das Musical oft in einem amerikanischen College spielt, füllen grosse Rahmen die Werkstatt von Stadler in Lichtensteig. «Daraus werden dann Spinds, wo auch Schulbücher verstaut werden können», erklärt er und hebt eine graue Türe an den richtigen Ort.

Vieles hat sich verändert, seit er bei «Addams Family» zum ersten Mal Requisiten wie den «tödlichen» Stuhl erfunden hat. «Mit jeder Produktion brauchte es mehr Planung, alles wurde grösser.» Jetzt werden die Shows im grossen Lindensaal gezeigt – damit werden auch die Arbeiten des Bühnenbildner grösser.

«Die ersten Produktionen wurden jeweils an verschiedenen Orten aufgeführt», sagt Stadler. «Da war es wichtig, alles schnell auf- und wieder abbauen zu können. Das habe ich beibehalten.» Darum können die grossen Bühnenelemente für Sunny auch gedreht werden – vom College zum Wohnzimmer und zurück. «Mir ist es wichtig, dass alle Elemente vielfältig eingesetzt werden können.» Sagt’s – und greift wieder zur Bohrmaschine. (pd)