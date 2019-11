Für einmal ein Kind des Königs sein: Sarina Meyer spielt mit beim Musical «The King And I» Sarina Meyer aus Bronschhofen steht am Freitag zum ersten Mal auf der Bühne für das Musical «The King and I», das im Theater 11 Zürich aufgeführt wird. Leonie Herde

Sarina Meyer freut sich auf die Aufführungen. (Bild: Leonie Herde)

Sarina Meyer aus Bronschhofen wurde beim Casting für das Musical «The King And I» ausgewählt. Nun spielt sie an drei Abenden auf der grossen Bühne in Zürich ein Kind des Königs. Es ist keine Textrolle, aber sie wird gemeinsam mit den anderen Kindern singen. Für die Zehnjährige ist es das erste Mal auf einer solchen grossen Bühne. Sie ist aber bereits in der Schule einmal auf der Bühne gestanden, als sie ein Musical aufgeführt haben.

Über Kinderagentur Swiss vermittelt worden

«Wir haben sie vor nicht ganz einem Jahr bei der Kinderagentur Swiss angemeldet», sagt der Vater von Sarina. Bei dieser Agentur werden Kinder mit Fotos und Informationen in eine Kartei aufgenommen und an verschiedene Agenturen, die jemanden suchen, vermittelt. Für Sarina war das Casting für das Musical «The King And I» das erste mit der Kinderagentur Swiss. Die Veranstalter des Musicals suchten ein Kind mit einem asiatischen Aussehen im Alter von acht bis zehn Jahren. Sarina hat sich gemeldet und am Casting mitgemacht.

«Ich musste mich vorstellen, laut sprechen und verschiedene Gesichtsausdrücke vorzeigen»

Schulfrei bekommen für die Proben

Am vergangenen Dienstag war sie an den Proben dabei, für die sie in der Schule frei bekommen hatte. Am Abend war dann die erste Aufführung, die Sarina jedoch noch mit ihren Eltern als Zuschauerin geniessen durfte. Selber steht sie am Freitag zum ersten Mal auf der Bühne. Sie freut sich auf die Aufführungen und ist gleichzeitig ein wenig nervös. «Aber sobald es beginnt, ist die Nervosität weg, das ist immer so», sagt sie. Ihre Mutter sei eigentlich nervöser als sie selbst, sagt sie lachend. Ihre Eltern werden bei den Aufführungen abwechslungsweise als Zuschauer dabei sein.