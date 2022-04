Musical Ein «aalglattes Arschloch» und eine «temperamentvolle Tussi»: Zwei Wiler machen auf der Bühne Karriere ohne Anstrengung Wie man mit viel Herzblut ohne Anstrengung Karriere macht, kann man bald im gleichnamigen Musical mitverfolgen, das der Theaterverein Fürstenland ab dem 22. April in Gossau aufführt. Mit von der Partie sind auch die beiden Wiler Frohnaturen Seraina Stark und Simon Bächtiger.

Seraina Stark und Simon Bächtiger sehen schon erwartungsvoll der Premiere von «Karriere machen, ohne sich anzustrengen» entgegen. Bild: PD

Musik verbindet. Im Falle von Seraina Stark und Simon Bächtiger umso mehr. Denn als der junge Wiler Primarlehrer im Jahr 2017 an der Schule in Jonschwil seine beruflichen Zelte aufschlug, dauerte es nicht lange, bis Berufskollegin Seraina Stark ihm die «Gretchenfrage» stellte: «Sag, Simon, wie hältst du’s mit der Musik?».

Was er damals nicht wissen konnte, heute aber umso mehr: «Das fragt die Seraina jeden, der bei drei nicht auf dem Baum ist, da sie stets nach Leuten sucht, die beim Theaterverein Fürstenland mitmachen könnten», lächelt Simon Bächtiger verschmitzt. Doch bei ihm rannte sie vor fünf Jahren offene Türen ein, denn «in meinem Elternhaus war das Singen und Musizieren omnipräsent. Ich selbst machte im Gymi bei Musicals mit und war lange in einer Band», erinnert er sich.

Seraina Starks Anfrage trug Früchte, fand das Duo Bächtiger/Stark doch schnell den musikalischen Draht zueinander und glänzte im Jahr 2019 gemeinsam in den Hauptrollen bei der Theaterverein Fürstenland-Produktion von «Hairspray».

«Ich schmeisse mich an jeden Mann»

Auch im jetzt anstehenden Broadway-Musical «Wie man Karriere macht, ohne sich anzustrengen!» stehen sie zusammen auf den Brettern, die für viele die Welt bedeuten. Während Simon Bächtiger sich in der Hauptrolle des «charmanten Arschlochs» J. Pierrepont Finch aalglatt die Karriereleiter hochschleimt, lässt Seraina Stark als männerversessene Sekretärin Hedi LaRue für einmal nichts anbrennen.

«Ich schmeisse mich an jeden Mann; ich bin so eine richtige klischeehafte 60er-Jahre-Tussi», grinst Seraina Stark. Und es ist ihr anzumerken, dass ihr die Rolle viel Spass bereitet. Nicht zuletzt deshalb, weil nicht wenige ihrer Mittelstufenschülerinnen und -schüler vorhaben, im Publikum dabei zu sein: «Da lernen sie mich mal von einer ganz anderen Seite kennen – und nicht nur sie», lacht sie.

Männerrollen in Frauendomäne

Apropos Männer: Diese stellten für Seraina Stark für einmal nicht auf, sondern neben der Bühne eine echte Herausforderung dar. Denn sie spielt nicht nur als Sekretärin mit und wirbelt im Ensemble über die Bühne, sondern sie ist auch für die Planung und Koordination der Produktion verantwortlich. Und in dieser Verantwortung galt es viele Männer zu finden, die auf der Bühne stehen und singen wollten.

«Normalerweise faszinieren Musicals eher Frauen, weshalb diese generell einfacher für die Bühne zu begeistern sind. Doch bei ‹Wie macht man Karriere, ohne sich anzustrengen!› sind 13 von 18 grösseren Rollen Männerrollen», schilderte sie ihr Dilemma, zu dessen Lösung sie jedoch in altbekannter Manier beitrug.

Keine Zweitbesetzung

Nicht zum Mitmachen überreden musste sie Simon Bächtiger. Ganz im Gegenteil. Denn für ihn kam «Hairspray» vor drei Jahren einer Initialzündung gleich, studiert er doch seit zwei Jahren berufsbegleitend an der StageArt Musical & Theatre School in Zürich. Er sagt:

«Ich habe schon Ambitionen, bin aber offen, was meine Zukunft anbelangt, denn ich bin auch gerne Lehrer.»

In der Schweizer Künstlerszene seien ja viele ehemalige Lehrer aktiv; also seien die Voraussetzungen vielleicht nicht so schlecht.

Der Premiere fiebert er schon jetzt entgegen: «Für mich ist es eine Megachance – und die will ich nutzen», lässt Simon Bächtiger seinen Ehrgeiz erkennen. Schlecht wäre es allerdings, wenn er vor einer Aufführung statt Lampenfieber tatsächlich Fieber hätte, denn «wir haben keine Zweitbesetzung». Eine Lösung dafür hat er aber – vorausgesetzt es handelt sich nicht um Corona – parat: «Dann stehe ich halt mit 40 Grad auf der Bühne.» Manchmal macht man auch Verrücktes, um Karriere zu machen. Sprich: Man strengt sich dafür auch einmal an.