Münchwilen Unfall, Fahrerflucht und Versicherungsbetrug: Zwei Brüder geraten unter Drogeneinfluss auf die schiefe Bahn – und stehen nun vor Gericht Die beiden Brüder machten eine schwere Zeit durch. Doch als der jüngere unter Drogen einen Autounfall verursachte, Fahrerflucht beging und ihn durch Versicherungsbetrug zu verschleiern versuchte, wurde alles noch viel schlimmer – und führte beide nun vors Bezirksgericht Münchwilen.

Der Eingang zu Saal des Bezirksgerichts Münchwilen.

Bild: Nana Do Carmo

Die Mutter starb vor einigen Jahren. Der Vater wanderte nach Südostasien aus – und hinterliess den in der Region Wil wohnhaften Brüdern ein Geschäft, das mehr schlecht als recht lief und schliesslich auch Konkurs ging. In der Zeit konsumierten beide Brüder unabhängig voneinander Kokain und Cannabis, tranken viel.

Weitere Delikte wie Tätlichkeiten, Beschimpfungen oder das Nichtabgeben von Ausweisen und Kontrollschildern kamen in dieser Zeit zur Anklage; 2020 wurden sie im Zusammenhang mit dem Konkurs ihrer Firma zu bedingten Geldstrafen verurteilt.

Die Brüder hatten also schon einiges erlebt beziehungsweise auf dem Kerbholz, als sie nun erneut vor Gericht standen. Doch bei den ihnen zur Last gelegten – und in grossen Teilen von ihnen eingeräumten Anklagepunkten – gingen sie am Dienstagnachmittag am Bezirksgericht Münchwilen in die Offensive.

Zwischen Angst und Akzeptanz

Der jüngere Bruder, welchen die Hauptschuld trifft, erklärte, er habe damals eine «schlechte Lebensphase» gehabt, sei «hängen geblieben». Heute wisse er, dass ihn eine Strafe erwarte:

«Ich bereue es wirklich, schäme mich und entschuldige mich bei allen, aber ich muss jetzt dafür hinstehen.»

Er sagte aber auch, dass er Angst habe, falls das Gericht der Anklage Folge leisten sollte: Dann würde er nämlich für 18 Monate unbedingt ins Gefängnis wandern und eine Busse von 1000 Franken zu bezahlen haben. «Ich habe Angst, dass ein solches Urteil mir den Boden unter den Füssen wegziehen würde», sagte der 30-Jährige. Denn aktuell habe er einen festen Job (in der gleichen Firma wie der Bruder) und lebe komplett drogenabstinent.

Sein Anwalt erklärte, dass sein Mandant auch mit einer Gefängnisstrafe im halb offenen Vollzug leben könnte. Der ältere Bruder war im Hauptpunkt des versuchten Betrugs und der Irreführung der Rechtspflege angeklagt. Hatte er doch dem jüngeren Bruder geholfen, den Umstand zu verschleiern, dass dieser Fahrerflucht begangen habe. Auch hatten er und seine Freundin, auf welche das Unfallauto zugelassen war, das Fahrzeug bei der Versicherung als gestohlen gemeldet – weshalb die Anklage für ihn und auch angesichts diverser Vorstrafen acht Monate Haft unbedingt und 300 Franken Busse forderte.

Unter Drogen Velofahrer angefahren

Doch der Reihe nach: Der jüngere Bruder verursachte im August 2019, ohne im Besitz eines entsprechenden Führerausweises zu sein, in Wil einen Verkehrsunfall. Dies geschah mit dem Auto eines Freundes, der gar nicht wusste, dass er den Wagen ausgeliehen hatte, und mit über 1 Promille Alkohol im Blut. Er fuhr einen Velofahrer an und – weiter, denn er wusste, dass er betrunken war und Kokain konsumiert hatte.

Dies hatte nun eine ganze Reihe an Anklagepunkten für ihn zur Folge: fahrlässige Körperverletzung, Fahren in fahrunfähigem Zustand, Fahren ohne Berechtigung, Entwendung zum Gebrauch, einfache Verletzung der Verkehrsregeln, pflichtwidriges Verhalten bei Unfall, Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrunfähigkeit und mehrfache Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes. Doch dies waren noch nicht einmal die Hauptanklagepunkte.

Denn bereits drei Monate früher, im Mai 2019, kollidierte er, als er das Auto der Freundin des Bruders fuhr, mit der Frauenfeld-Wil-Bahn. Auch hier stand er unter Drogen und entfernte sich von der Unfallstelle, bevor die Polizei eintraf. Dann telefonierte er mit dem Bruder und seiner Freundin, sagte, dass er einen Unfall gebaut habe und nun wohl bald die Polizei bei ihnen eintreffen werde.

Der jüngere Bruder bat die beiden, ihn nicht zu verraten, und drängte sie dazu, den Wagen bei der Versicherung als gestohlen zu melden. «Ich wollte meinen Bruder schützen», erklärte der Ältere sein Motiv für diese Handlung. An das Kassieren einer möglichen Versicherungssumme habe er nie gedacht.

Der jüngere Bruder versteckte den Wagen auf dem Parkplatz der ARA Schwarzenbach, wo er später auch gefunden wurde. Zwar wurde die Versicherung im Laufe der Abklärungen stutzig und zahlte keine Versicherungssumme aus, als sie Wind davon bekam, dass es sich beim als vermisst gemeldeten Auto um eines handelte, dass wenige Tage zuvor in einen Unfall verwickelt war, doch für die Anklage stand fest:

«Sie wollten zu Unrecht eine Versicherungsleistung erwirken.»

Welches Urteil die beiden Brüder erwartet, steht noch nicht fest. Das Urteil wird in den nächsten Tagen schriftlich eröffnet werden.