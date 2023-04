Wetter Nachem Räägne chunnts go schiffe – darum ist der Säntis der Regenhotspot der Schweiz

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Mit diesem Mantra zwingt sich manch einer auch an einem Regentag vor die Tür. Doch wo schüttet es in der Schweiz eigentlich am häufigsten und wo bleibt man am ehesten trocken? Und regnet es am Open Air St.Gallen wirklich auffällig viel? Ein Meteorologe klärt auf.