Morbide Unterhaltsarbeiten: Der Friedhof in Oberuzwil wird neu gestaltet Mehr Grabplätze, neue Einrahmungen der Grabreihen, ein breiterer Weg und neue Pflanzen: Der evangelische Friedhof in Oberuzwil erfährt eine Neugestaltung. Im Zuge dessen wird auch der Turnus der Gräberräumungen angepasst und von Mai auf Februar geschoben. Tobias Söldi

Die neue Einrahmung um die Grabreihe und die Platten zwischen den Gräbern erleichtern den Unterhalt. (Bilder: PD)

Gabriela Hollenstein, Leiterin Bestattungsamt

Arbeiten auf Friedhöfen verlangen viel Fingerspitzengefühl. Die Trauer der Angehörigen und der Lärm von Baggerarbeiten vertragen sich nicht. Von Zeit zu Zeit sind Eingriffe dennoch

notwendig: Gräber müssen geräumt, deren Umgebung muss regelmässig unterhalten werden. «Natürlich nehmen wir Rücksicht auf die Angehörigen. Allfällige Arbeiten werden so terminiert, dass sie aktuelle Beisetzungen nicht tangieren», sagt Gabriela Hollenstein, Leiterin des Bestattungsamtes der Gemeinde Oberuwzil auf Anfrage.

Solche Arbeiten sind kürzlich auf dem evangelischen Friedhof in Oberuzwil angefallen. Im oberen Teil der Anlage wurde im Herbst ein neues Grabfeld vorbereitet. Dies, weil im unteren Teil des Friedhofs nur noch wenige Grabplätze zur Verfügung stehen. «Sobald die Grabreihen im unteren Teil voll sind, werden Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen im neuen Grabfeld im oberen Teil durchgeführt», erklärt Hollenstein. Auf den drei anderen Friedhöfen der Gemeinde – dem katholischen Friedhof in Oberuzwil und denjenigen in Niederglatt und Bichwil – sind neue Grabfelder zurzeit nicht nötig. «Es hat noch genügend Platz in den angefangenen Feldern», sagt Hollenstein.



Friedhof einladender gestalten



Weiter wurden auf dem evangelischen Friedhof von Oberuzwil die Grabreihen neu eingefasst und Platten zwischen die einzelnen Gräberstätten gelegt (siehe Bild). «Das erleichtert den Zugang zu den Gräbern und damit auch deren Pflege», sagt Hollenstein. Die einheitliche Umfassung sorge zudem für einen gepflegteren Eindruck und verhindere Unkraut. «Die Rückmeldungen der Angehörigen sind positiv ausgefallen.» Im Winterhalbjahr wird im oberen Teil des Friedhofs ausserdem die schmale Zufahrt verbreitert, um Unterhaltsfahrzeugen den Zugang zu erleichtern. «Mit Bänken, dem neuen Weg und neuen Pflanzen soll der obere Teil des Friedhofs einladender gestaltet werden», sagt Hollenstein.

Alle Arbeiten wurden beziehungsweise werden vom Friedhofsgärtner und dem Unterhaltsdienst der Gemeinde vorgenommen. Die Kosten gehen alle zu Lasten der Gemeinde.



Grabräumungen im Februar statt im Mai



Im Zuge der Neugestaltung des Friedhofs wird auch der Turnus für die Gräberräumungen angepasst. Jeweils nach 20 Jahren, wenn die als Grabesruhe bezeichnete Zeitspanne abgelaufen ist und der Verwesungsprozess weitgehend abgeschlossen ist, darf ein Grab geräumt werden – was nicht zuletzt aus Platzgründen geschieht. Diese Frist ist gesetzlich vorgeschrieben. Bis anhin wurden die Grabräumungen auf den Friedhöfen der Gemeinde jeweils Ende Mai im Jahr nach Ablauf der Frist vorgenommen. Neu geschieht dies zwischen Mitte Februar und Ende März.



Das hat verschiedene Gründe: Zum einen seien die Grabräumungsarbeiten leichter durchzuführen, wenn der Boden hart und gefroren statt feucht und weich sei. «Die Anregung zum neuen Turnus kam denn auch vom Friedhofsgärtner», sagt Gabriela Hollenstein. Zum anderen wird mit der vorverschobenen Räumungszeit die Frühlingsbepflanzung der Gräber durch die Angehörigen hinfällig. «Es ist schade, wenn die Gräber im Frühling neu bepflanzt und dann im Mai bereits abgeräumt werden müssen.»



Betroffene werden informiert



Der neue Turnus für die Gräberräumungen gilt auch für die anderen drei Friedhöfe der Gemeinde. Nächstes Jahr werden die ersten Gräber mit abgelaufener Grabesruhe bereits im Februar geräumt. «Die Angehörigen werden rechtzeitig über die Räumung informiert, damit sie persönlichen Grabschmuck abholen können und nicht erschrecken, wenn das Grab aufgehoben ist.»