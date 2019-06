Monterana-Schule Degersheim ist auf Erfolgskurs - Ein zweiter Standort ist trotzdem kein Thema mehr Die Monterana-Schule feiert ohne viel Aufhebens das erste Vierteljahrhundert ihres Bestehens. Die Zwischenbilanz, die Schulleiterin Susanne Tobler zieht, ist positiv, aber sie möchte noch weit mehr bewegen. Andrea Häusler

Sie setzen auf das gleiche Pferd: Schulleiterin Susanne Tobler und Samuel Ringeisen, Co-Präsident des Trägervereins, im grosszügigen Spielgarten der Monterana-Schule in Degersheim. (Bild: Andrea Häusler)

Seit 25 Jahren setzt sich Susanne Tobler für eine Schule ein, die das Kind ins Zentrum stellt. Im Vertrauen darauf, dass jeder Schüler und jede Schülerin lernen und Leistungen erbringen will, jedoch auf differenzierte Art und unterschiedlich schnell. 1994 als eine von drei Frauen an der Gründung der Monterana-Schule in St. Gallen-St. Georgen beteiligt, wirkt die ausgebildete Pädagogin/Heilpädagogin heute als Schulleiterin und Seele des (Lern-)Hauses unweit des Degersheimer Bahnhofs. Das Schulsystem basiert auf der Montessori-Pädagogik, deren Ziel die Förderung der Selbstständigkeit und des selbstregulierten Lernens ist. Allerdings seien dies und jenseits dieser Leitplanken laufend eigene Erfahrungen eingebracht und pädagogisch umgesetzt worden, sagt Susanne Tobler.

Zweiter Standort kein Thema mehr

Dass das Lehr- und Lernkonzept aufgeht, braucht sie nach einem Vierteljahrhundert der Bewährung nicht mehr zu beweisen. Die seit zehn Jahren in Degersheim domizilierte alternative Schule hat sich etabliert. Obwohl Tobler offen sagt: «Auch diese Unterrichtsform ist nicht für jedes Kind die richtige.» Und wer lernt denn hier? Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler passe aus irgendeinem Grund nicht in die Volksschule: «Weil sie mit dem autoritären Stil nicht klarkommen, sich schnell ablenken lassen, hochsensibel sind oder im Klassenverband untergehen.» Kinder mit mehrfach schwierigen Voraussetzungen wie Lernbehinderungen oder sozialpädagogischen Problemen machten einen weiteren, wenn auch kleinen Teil aus.

Mit 80 Kindern im Kindergarten, der Primarschule und der inzwischen an die Feldeggstrasse ausgelagerten Oberstufe hat die Monterana-Schule die Kapazitätsgrenze erreicht. Trotz zunehmender Nachfrage seitens erzieherisch-pädagogisch denkender Eltern ist eine räumliche Expansion (vorderhand) kein Thema mehr: Der angedachte Aufbau eines «Satelliten» in Uzwil ist thematisch vom Tisch. «Aus Ressourcengründen», wie Tobler sagt. Zwölf Lehrpersonen sind in unterschiedlichen Pensen an der Schule angestellt. Auch für sie ist die Unterrichtstätigkeit nicht einfach ein Broterwerb, sondern eine Tätigkeit, die mit viel Idealismus verbunden ist. «Bei uns gibt es den Einheitslohn», sagt Susanne Tobler. «Von der Reinigungskraft bis zur Schulleitung haben alle den gleichen Verdienst.» Selbst diesen zu finanzieren, bedarf etlicher Anstrengung. Denn Steuergelder gibt es für die Monterana-Schule trotz staatlicher Anerkennung nicht. Finanziert wird der Betrieb weitgehend vom einkommensabhängigen Schulgeld der Eltern.

Ein Freundeskreis zum 25. Geburtstag

Obwohl Susanne Tobler betont, keine Privatschule sein und keine Gewinne ausweisen zu wollen, hätte sie nichts gegen mehr finanziellen Spielraum. Deshalb ist eines der Projekte im Jubiläumsjahr der Aufbau eines unterstützenden Freundeskreises. «Es wäre schön, wenn auch in barer Münze anerkannt würde, was für Menschen wir letztlich in die Gesellschaft entlassen», sagt Tobler, die sich generell mehr Vorurteilsfreiheit und Offenheit wünscht. Auch seitens der öffentlichen Schule, die mit Problemen wie Lehrer-Burn-outs und überforderten Kindern kämpfe. «Sich stärker öffnen und die Art der Begleitung der Kinder neu erfinden – was spricht denn dagegen?»