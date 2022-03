Modellausstellung Wasserrad für die Stromproduktion: Die Zimmerleute zeigen im BWZ Toggenburg ihre Abschlussarbeiten Vom 1. bis 8. April findet die Modellausstellung der angehenden Zimmerleute statt. Auf dem Aussengelände des BWZ Toggenburg sowie an der Bahnhofstrasse 22 sind Modellarbeiten und Kleinbauten zu sehen.

Die Zimmerleute des BWZ Toggenburg erstellten für ihre Abschlussarbeiten aufwendige Konstruktionen. Bild: PD

Ein Wasserrad, eine überdachte Bank, ein Unterstand: Holzkonstruktionen auf der Terrasse des Berufs- und Weiterbildungszentrums Toggenburg (BWZ) in Wattwil ziehen die Blicke auf sich. Es ist wieder soweit: Die angehenden Zimmerleute präsentieren ihre Modellarbeiten bei einer Ausstellung. Diese findet vom 1. bis 8. April auf dem Aussengelände des BWZ sowie gegenüber an der Bahnhofstrasse 22 statt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die 46 Lernenden des vierten Lehrjahres haben für ihre Projektarbeit die Wahl zwischen der Realisierung eines Kleinmodells oder einer Kleinbaute. Sie haben einen maximalen Handlungsspielraum, vorgegeben sind fachliche Inhalte des dritten und vierten Lehrjahrs. Gezeigt werden die Projekte der Lernenden vor Ort oder im Showroom mit einer Präsentation.

Nicht wenige der ausgestellten Arbeiten würden die Mindestanforderungen übertreffen und seien Ausdruck einer grossen Portion Berufsstolz. Die Ausstellenden hätten viel Freizeit in ihre Projekte investiert.

Rund um das BWZ Toggenburg sind die Konstruktionen der Zimmerleute ausgestellt. Bild: PD

Eine überdachte Bank. Bild: PD

Strom produzieren mit einem Wasserrad

Zwei Lernende haben ein besonderes Objekt umgesetzt. Cedric Dobler und Simon Lehmann erstellten in Partnerarbeit ein Wasserrad, mit dessen Hilfe täglich 12 Kilowattstunden Strom auf Wattwiler Gemeindegebiet produziert werden sollen. Das Rad ist 850 Kilogramm schwer, hat einen Durchmesser von über vier Metern und besitzt 36 Schaufeln. Die Umsetzung im Zweierteam war Voraussetzung, um die Verarbeitung des Lärchen- und Eichenholzes bewältigen zu können.

Mit einem Wasserrad wollen zwei Lernende Strom in Wattwil produzieren. Bild: PD

Die angehende Zimmerin Jemima Schölkopf wollte ein sinnvolles Modell erstellen, das nicht für die Vitrine bestimmt sein soll. Sie wurde fündig im Wettbewerb des Baumwipfelpfades Neckertal, der den Bau verschiedenster Kugelbahnen vorsieht. Für Stationen, die überdacht werden sollen, hat die Berufsfrau einen Prototypen gefertigt.

Die ausgestellten Kleinbauten auf dem Aussengelände der Berufsfachschule können jederzeit betrachtet werden. Eingeschränkt sind die Möglichkeiten zur Besichtigung der kleineren Modellarbeiten im Showroom an der gegenüberliegenden Bahnhofstrasse 22. Die Türen sind werktags von 14 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 18 Uhr offen. (pd/mas)