Mitwirkung «Es war aufwendig, aber es hat sich gelohnt»: Dieses Fazit zieht der Stadtrat zur ersten Veranstaltungsreihe von Wil Vivendo 350 Personen haben sich in den vergangenen Monaten im Rahmen von Wil Vivendo zu Projekten im Bereich Mobilität geäussert. Aus diesen Veranstaltungen sind Quartierpositionen resultiert, die nun in die weitere Planung einfliessen sollen, wie der Stadtrat sagt.

Bei den Veranstaltungen von Wil Vivendo war auch der öffentliche Verkehr ein Thema. Bild: Hans Suter

Dieser Flyer wurde in alle Wiler Haushalte verteilt. Bild: Sabrina Manser

Ein blauer Flyer landete die letzten Tage in den Briefkästen aller Wilerinnen und Wiler. Faltet man ihn auseinander, ist es fast schon ein Plakat. Das Thema: Wil Vivendo. Die Vision der Stadt soll mit der Bevölkerung gemeinsam entwickelt werden.

In den vergangenen Monaten haben 14 Quartierveranstaltungen stattgefunden, an denen sich die Bevölkerung über die Mobilität austauschte. Zum Abschluss dieser Veranstaltungsreihe wurde der Flyer verteilt, wie Stadtpräsident Hans Mäder an einer Pressekonferenz am Freitag erklärt.

Etwa 350 Teilnehmende

Wil Vivendo ist eine Dialogplattform für die Wiler Stadtentwicklung. Im März startete der erste Dialogprozess zum Thema Mobilität. Zu Beginn fanden Workshops in sieben Quartieren statt. Dann folgte eine digitale Mitwirkung. Schliesslich wurden an den Schlussveranstaltungen in den einzelnen Quartieren die Resultate diskutiert. Bei dieser Mitwirkung geht es darum, die Verkehrsprojekte, die in Wil geplant sind, mehrheitsfähig zu machen.

An diesem ersten Veranstaltungsblock haben rund 350 Personen mitgemacht. Das Resultat sind 35 sogenannte Quartierpositionen. «Damit haben wir nun ein Stimmungsbild aus den Quartieren zu verschiedenen Themen erhalten», sagt Stadträtin Ursula Egli, die ebenfalls an der Medienkonferenz ist.

Eine der Quartierpositionen lautet etwa: «Die Quartiere Altstadt und Zentrum sehen den Ausbau des ÖV als sehr positiv. Dabei sind schlanke Umstiegszeiten zentral.» Oder: «Die Quartiere Bronschhofen und Bildfeld sehen bei der Umfahrungslösung die Netzergänzung Nord kritisch.» Bei den Umfahrungen und Wil West gab es teilweise kritische Äusserungen, ebenso bei der Umgestaltung der Hauptachsen.

Der Aufwand hat sich gelohnt

Wiler Stadtpräsident Hans Mäder. Bild: Ralph Ribi

Die Diskussionen seien zum Teil schwierig gewesen, sagt Mäder, aber man habe von den Quartiervereinen eine positive Rückmeldung zu den Anlässen erhalten. Ein paar politische Parteien seien nicht ganz zufrieden mit den Dialogveranstaltungen, weil sie denken, man versuche, ein System zu verkaufen, sagt Mäder. «Das stimmt nicht. Aber das heisst, dass wir noch daran arbeiten müssen.»

Weiter sagt Mäder, man habe an den Veranstaltungen erst lernen müssen, miteinander zu reden und auch vom Gleichen zu sprechen. Man habe nun eine wertvolle Basis geschaffen. «Der Stadtrat konnte ins Gespräch mit den Quartieren treten, aber auch die Bevölkerung konnte sich untereinander austauschen», so der Stadtpräsident.

Stadträtin Ursula Egli. Bild: PD

Der Stadtpräsident und die Stadträtin zeigen sich zufrieden mit der ersten Mitwirkung von Wil Vivendo. Egli sagt:

«Die Veranstaltungen waren sehr aufwendig, aber es hat sich gelohnt. Wir haben nun ein Ergebnis.»

Die nun erarbeiteten Quartierpositionen würden einen Einfluss auf die Projekte haben, bestätigt Mäder. «Die Thesen sind nachvollziehbar. Wir kennen die Leute im Quartier auch», ergänzt Egli. Die Thesen würden den Stadtrat nun weiter begleiten.

Wie konkret das Resultat in die Projektarbeit einfliesst, werde der Stadtrat noch mitteilen. Nach den Sommerferien werde der gesamte Stadtrat die Quartierpositionen zur Kenntnis nehmen und entscheiden, wie man damit umgehe, sagt Mäder.

«Ziel ist auch, dass wir zu jeder einzelnen Quartierposition eine Rückmeldung geben.»

Mitwirkung auf Projektebene

Nun geht der Dialog auf der Projektebene weiter. Am 22. August startet der Kanton St.Gallen zusammen mit der Stadt Wil die Mitwirkung zur Netzergänzung Nord. In diesem Jahr wird es auch noch eine Mitwirkung zu den Betriebs- und Gestaltungskonzepten der Haupt- und Bronschhoferstrasse sowie der Hub- und Glärnischstrasse geben. Später wird eine Mitwirkung zum Bahnhofplatz/Allee anstehen.

Im Herbst 2023 dürfte es dann zur Abstimmung über die Netzergänzung Nord kommen. Die Abstimmungen über die Unterführung Hubstrasse und das Projekt Bahnhofplatz/Allee sind im 2024 vorgesehen.