Mit Unentschieden gegen Servette: Wils nächster Schritt nach vorne

Zum zweiten Mal in dieser Woche spielt der FC Wil 1:1. Doch in beiden Spielen zeigte die Formkurve der Wiler wieder nach oben. Obwohl beide Spiele sieglos waren, dürfen diese in ihrer Art und Weise durchaus als Erfolg betrachtet werden. Gianluca Lombardi

Hart umkämpft: Der FC Wil holte zu Hause gegen Leader Servette ein Unentschieden heraus. Bilder: Andy Müller Wil führte lange, erst in den Schlussminuten konnten die Genfer noch ausgleichen. Nach den ersten beiden Spielen unter dem neuen Trainer Ciriaco Sforza ist bereits ein Aufwärtstrend festzustellen. 3 Bilder Wil und Servette spielen unentschieden

Am Ende haben sich die Wiler dann wohl doch ein wenig über den einen Punktgewinn geärgert, denn es hätte durchaus auch zu einem Vollerfolg reichen können. Weil aber Schiedsrichter Nico Gianforte, zum Erstaunen vieler auf Elfmeter entschied, kam Servette in der Schlussphase doch noch zum Ausgleich. Der FC Wil konnte sich so für seinen starken Auftritt nicht vollends belohnen. «Ein Entscheid, den wir so akzeptieren müssen», sagt Ciriaco Sforza nach dem Spiel. Und damit trifft er ins Schwarze. Sich nachher darüber zu ärgern, bringt nichts, kostet aber nur unnötig Energie. Zumal die Wiler nochmals die Chance zur Führung hatten, Nias Hefti aber an einer Glanzparade von Jeremy Frick scheiterte. Doch genau das macht aktuell wieder Freude und Hoffnung.

Zwar nagt der FC Wil noch daran, mehr als ein Tor zu erzielen, die Fortschritte sind aber deutlich erkennbar. Die Mannschaft wirkt vor dem Tor entschlossener und zielstrebiger. Man erspielt sich ansehnliche Chancen und zeigt, dass man sich nach wie vor nicht verstecken muss. «Ich bin sehr zufrieden wie sie aufgetreten sind gegen den Leader», so ein sichtlich zufriedener Sforza nach dem Spiel.

Einfachen und direkten Fussball spielen

Auch die Mehrheit der fast 1500 Zuschauern dürfte mit dem Gebotenen zufrieden gewesen sein. Die Wiler scheinen wieder zu alten Stärken zurückzufinden und wissen mit ihrer Darbietung zu gefallen. Ohne Zweifel ist es noch zu früh, um diese zwei Leistungen als langfristige Marschrichtung festzulegen. Sie zeigen aber, dass die Mannschaft nach wie vor völlig intakt ist und der Trainerwechsel wohl die nötigen Energien freisetzt.

Sforza lobte den lebendigen Powerfussball, der die Mannschaft gegen Genf gezeigt hat. Das ist genau diese Art Fussball, die er bereits bei Amtsantritt ankündigte und von seinen Spielern auch fordert. Der Italo-Schweizer steht für einen einfachen, direkten, aber physisch anspruchsvollen Fussball. Dabei legt er grossen Wert darauf, dass die Mannschaft hart arbeitet und sich so das nötige Glück auch mal erkämpft.

Die zwei ersten Spiele unter seiner Leitung machen Lust auf mehr. Es würde nicht verwundern, wenn es dem FC Wil gelingen würde, auch gegen Lausanne und Aarau ohne Niederlage zu bleiben. Denn eines lässt sich nicht abstreiten. Diese Mannschaft hat bereits im gesamten Jahr 2018 für Aufsehen gesorgt. Mit einem neuen Trainer, neuen Ideen und frischen Impulsen ist auch ein neues, erfolgreiches Fussballjahr keine Utopie.