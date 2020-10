Mit Regionalität aus dem Tief: Neubau der Autobahnraststätte Thurau Nord bei Wil in Betrieb Die Thurau AG setzt in ihrer neuen Raststätte auf Regionalität. Das gilt sowohl fürs Restaurant, den Shop als auch das Interieur. Nach mehreren Jahren, in denen Umsatzrückgänge verzeichnet werden mussten, soll es nun wieder aufwärts gehen.

Sieben Minuten soll es in der Raststätte Thurau Nord maximal dauern, bis das Essen nach der Bestellung serviert wird. Bild: Arthur Gamsa

7,5 Millionen Franken: So viel investierte die Raststätte Thurau AG in den Neubau. Seit Samstag ist dieser in Betrieb, auch wenn noch nicht alle Arbeiten nach der rund sechsmonatigen Bauphase ganz abgeschlossen sind.

Auslöser für den Umbau gab es mehrere. Einerseits war die alte Raststätte in die Jahre gekommen, anderseits gingen auch die Umsätze stetig zurück. Das soll sich nun wieder ändern.

Erwin Scherrer, VR-Präsident der Thurau AG und Peter Hofstetter, CEO der Gruppe Thurau. Bild: Arthur Gamsa

Ihre Hoffnungen setzen Erwin Scherrer, Verwaltungsratspräsident der Thurau AG und Peter Hofstetter, Geschäftsführer der Gruppe Thurau, vor allem ins neue Gastronomiekonzept. Damit soll die Raststätte an der Autobahn A1 nach wirtschaftlich herausfordernden Zeiten neuen Aufschwung erfahren.

Frische Produkte von lokalen Lieferanten

Kernelemente des neuen Konzepts, der sogenannten «Frische Theke», sind, wie es der Name bereits andeutet, frische und regionale Produkte. «Ein möglichst grosser Teil der Produkte, die wir in der Thurau Nord anbieten, werden wir selber und vor Ort produzieren», erklärt Peter Hofstetter. Das sei möglich, weil man Fleisch, Früchte, Gemüse und weitere Zutaten von Lieferanten aus der Region beziehe.

Das Essen wird vor den Augen der Kundschaft zubereitet. Bild: Arthur Gamsa

Obwohl Burger, Pasta und Pizzen frisch und vor den Augen der Kundinnen und Kunden zubereitet werden, könnten im Vergleich zu vorher günstigere Preise angeboten werden.

Ausserdem verspricht Hofstetter, dass die Gerichte spätestens sieben Minuten nach der Bestellung serviert werden könnten. Für eine Raststätte sei Tempo ein wichtiges Kriterium, da oft grosse Gruppen innert kurzer Zeit bedient werden müssen.

Zuversicht dank neuem Konzept gross

Die Zuversicht von Hofstetter und Scherrer, dass sowohl das Versprechen bezüglich schnell verfügbarem Essen als auch das Gastronomiekonzept als solches funktionieren wird, rührt daher, dass es andernorts bereits erfolgreich umgesetzt werden konnte.

Die Raststätte Rheintal Ost, ebenfalls Teil der Thurau Gruppe, wird bereits seit 2017 nach dem neuen Konzept betrieben – und verzeichnet seither steigende Umsatzzahlen.

Neben dem Restaurant mit seinen verschiedenen Frischetheken beinhaltet die Raststätte Thurau Nord wie bis anhin auch eine Tankstelle und einen Shop. Und entgegen eines vorherrschenden Vorurteils würden an Autobahnraststätten keine Zuschläge erhoben, wie Erwin Scherrer betont.

Auch beim Sortiment des Shops soll neu vor allem auf regionale Produkte und Spezialitäten gesetzt werden. Egal ob Souvenirs, Artikel des täglichen Gebrauchs oder Geschenkartikel: Im Shop sollen Pendler und Durchreisende gleichermassen fündig werden.

«Wertschöpfung in der Region behalten»

Nicht nur was die angebotenen Speisen und Produkte angeht, nimmt das Regionale einen hohen Stellenwert ein. So seien auch für die Bauarbeiten lokale Unternehmen beauftragt worden, «um so die Wertschöpfung in der Region zu behalten», wie Erwin Scherrer betont.

Schliesslich sei man gewissermassen auch das Tor zur Region. Optisch spiegelt sich dieses Bekenntnis in Bildern aus der Region wider, welche das Interieur der Raststätte zieren.

Ansonsten fällt vor allem auf, dass die Innenausstattung luftig gestaltet wurde. So verteilen sich die rund 180 Sitzplätze, der Shop sowie die 60 Sitzplätze auf der Terrasse neu auf eine grössere Gesamtfläche.

Auch dies ist dem Vorbild der Raststätte Rheintal Ost nachempfunden, wurde also unabhängig von der derzeitigen Pandemie so geplant. Nun erweist sich dies als Glücksfall, können doch die Mindestabstände überall problemlos eingehalten werden.