Mit namhaften Vorstand: Die neue regionale Wirtschaftsorganisation in Wil ist gegründet

Unter dem Namen WirtschaftsPortalOst (WPO) ist am 28. Mai die neue regionale Wirtschafts- und Standortorganisation aus der Taufe gehoben worden. WPO wird die Kräfte aller Beteiligten über Unternehmens-, Gemeinde- und Kantonsgrenzen hinaus in neuer Form bündeln, heisst es in einer Medienmitteilung.