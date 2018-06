Mit Herz und Verstand die Stufen hoch Der 64-jährige Flawiler Sozialdemokrat Daniel Baumgartner ist gestern Nachmittag erwartungsgemäss zum Vizepräsidenten des St. Galler Kantonsrats gewählt worden. In einem Jahr dürfte er höchster St. Galler werden. Hans Suter

Peter Hartmann (links), Fraktionschef SP-Grüne, gratuliert seinem SP-Parteikollegen Daniel Baumgartner zur Wahl. (Bild: Regula Kühne)

Mit 93 Stimmen hat der Leiter der Heilpädagogischen Schule (HPS) Flawil ein respektables Ergebnis erzielt. Es spiegelt die breite Akzeptanz des Politikers über die Parteigrenzen hinaus. Daniel Baumgartner gilt als sozial engagiert und bedacht, ebenso als guter und fairer Kämpfer in politischen Diskussionen. Sein Flawiler Parteikollege Peter Hartmann, Fraktionschef SP-Grüne, gratulierte ihm mit Stolz. Der ganz grosse Tag folgt noch: In einem Jahr dürfte Daniel Baumgartner zum Kantonsratspräsidenten gewählt werden und damit die Lütisburgerin Imelda Stadler ablösen. Daniel Baumgartner verfügt über rund ein Dutzend Jahre Erfahrung im Kantonsparlament. In dieser Zeit hat er in vielen Kommissionen mitgearbeitet, einige davon präsidiert, und eine ansehnliche Anzahl Vorstösse eingereicht.