Mit der Ungewissheit leben: Ein junger Flüchtling erzählt von seinem Alltag in Wil

Für einen Minderjährigen wurde das Leben in seiner Heimat in Teheran immer unerträglicher. Er floh in die Schweiz, wo sein Vater lebt. Nun gibt er Einblick in sein neues Leben.

Adrian Zeller

Er ist sportlich, musikalisch und motiviert: Seit mehr als einem Jahr lebt der gebürtige Iraner Pasha Arab in der Schweiz. Doch wie lange der Flüchtling hier bleiben darf, weiss er nicht. Bild: PD

Was im kommenden Sommer sein wird, weiss Pasha Arab nicht. Er mag nicht gross darüber nachdenken. Zu bedrückend scheint das Thema für ihn. Eines weiss er sicher: Dorthin, wo er einst hergekommen ist, will er unter keinen Umständen zurück.

Im Dezember 2017 ist er aus Teheran geflohen. Was die genauen Gründe für seine Flucht waren, kann er nicht richtig in Worte fassen. Es ging um zwischenmenschliche Probleme, um Perspektivlosigkeit und den zermürbenden Überlebenskampf in einer vom Smog verseuchten Grossstadt. Die über den Iran verhängten Wirtschaftssanktionen träfen die Zivilbevölkerung empfindlich, die Leute stünden unter grossem Stress, erzählt Arab. Weil sein Vater bereits als Asylbewerber hier wohnte, suchte der damals Minderjährige in der Schweiz nach einer neuen Perspektive. Die Eltern sind geschieden, die Mutter lebt im Iran.

Berufsausbildung statt Kantonsschule

Die Zeit in der Schweiz bedeutete anfänglich einen Aufenthalt im Zentrum für Asylsuchende Thurhof in Oberbüren. Dort versuchte er, sich nützlich zu machen und besuchte die Metallwerkstatt. «Der Leiter lobte mich, ich sei einer der wenigen, die immer pünktlich sind», erzählt der junge Mann mit sanfter Stimme in leidlichem Deutsch. Schliesslich kam er nach Wil. Das Sozialamt vermittelte ihm ein kleines Wohnstudio im Bergholzquartier sowie einen Platz als Hospitant an der Kantonsschule. Bereits in seiner Heimat hatte er das Gymnasium besucht. Diesen Sommer läuft das Hospitanzjahr aus. Die Aufnahmeprüfung an die Wiler Kantonsschule hatte er wegen unzureichenden Deutsch- und Französischkenntnissen nicht bestanden.

Da ihm eine Mittelschullaufbahn verwehrt bleibt, möchte er nun eine Berufsausbildung als Automechaniker absolvieren. Schon in seiner Heimat half er in einer Reparaturwerkstätte für Oldtimer mit und auch hier ist er aus Neugier ab und zu in einer Autogarage anzutreffen. Ob dieser Berufstraum in Erfüllung gehen wird, ist ungewiss.

Sportlich und musikalisch

Die nächsten Wochen und Monate wird er weiterhin die Musikklasse in der Kantonschule besuchen. Kürzlich gab der begabte Klavierspieler an der Schule ein kleines Konzert. Und auch der Sport liegt ihm, er ist öfters mit dem Velo unterwegs, spielt Fussball und Volleyball, schwimmt im Hallenbad und trainiert Aikido, eine japanische Methode zur Selbstverteidigung. Diese Disziplin hat er bereits im Iran praktiziert. Mittlerweile ist er Träger eines schwarzen Gurtes.

Den Mitgliederbeitrag im Verein spendieren ihm seine Clubkameraden, denn seine finanziellen Mittel sind sehr begrenzt. Er wird vom Sozialamt unterstützt. Vom bescheidenen ausbezahlten Betrag muss er in Raten eine Zahnarztbehandlung abbezahlen, seine Weisheitszähne verursachten Beschwerden. Und auch eine neue Brille benötigte er, da seine vorherige defekt war. Nur mit einer Sammelaktion im Bekanntenkreis konnte ein besonders preisgünstiges Modell erworben werden, da der Beitrag der Krankenkasse nicht ausreichte.

Weiter am eigenen Deutsch feilen

Was immer im Sommer sein wird, ist ungewiss. Vorerst will Pasha Arab noch besser Deutsch lernen und weitere Kontakte knüpfen. In Dialogen lernte der aufgeweckt wirkende Iraner die hiesige Sprache schneller als aus Büchern, ist er überzeugt. Jeden Freitag besucht er den Deutschkurs. Ob seine Integration eine vorübergehende oder eine dauerhafte ist, wird sich weisen.