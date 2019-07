Mit der Partie zwischen dem FCZ und dem VfB Stuttgart bahnt sich ein Fussballfest in der Rüti an Auf der Sportanlage Rüti in Henau findet dieses Wochenende ein attraktives Testspiel statt. Der FCZ trifft auf den VfB Stuttgart: Eine Gelegenheit, die Stars hautnah zu erleben. Marco Enzler

Auf dem Hauptplatz der Sportanlage Rüti werden die Stars der beiden Traditionsvereine gegeneinander antreten. (Bild: Andrea Häusler)

Am Samstag ist es soweit. Zwei prominente Fussballteams, die sonst nur in grossen Stadien spielen, kommen auf die Sportanlage Rüti in Henau: Der FC Zürich empfängt den VfB Stuttgart.

Dem FC Uzwil kommt dabei die Rolle des Organisators zu. Warum genau Uzwil als Austragungsort gewählt wurde, hat verschiedene Gründe. Robin Keller, Mitglied des zuständigen Organisationskomitees, sieht diese in der günstigen Lage und der guten Infrastruktur: «Jedes grosse Schweizer Team, das im Kybunpark gegen den FC St. Gallen antreten muss, fährt auf der Autobahn direkt bei uns vorbei. Die schöne Anlage fällt vielen auf.» Die guten Beziehungen zwischen dem FC Uzwil und dem FC Zürich dürften laut Keller aber sicherlich auch entscheidend gewesen sein.

Immer wieder spielen grosse Clubs in Uzwil

Nebst Schweizer Teams wie dem FC St. Gallen und dem FC Basel oder dem deutschen Bundesligisten SC Freiburg war auch der FC Zürich schon zu Gast in Uzwil. «Der FCZ kennt die Anlage», sagt Robin Keller. Nebst den nahe gelegenen Kabinen verfüge die Fussballanlage in Henau zudem über einen der besseren Fussballplätze in der Ostschweiz. Dass die Partie überhaupt zustande kam, dürfte an Ludovic Magnin liegen. Der frühere VfB-Profi, der von 2005 bis 2010 bei Stuttgart unter Vertrag stand und 2007 den deutschen Meistertitel mitfeiern durfte, steht seit Februar letzten Jahres als Cheftrainer an der Seitenlinie des FC Zürich. Die Freude in Uzwil über die prominenten Gäste ist gross. Robin Keller sagt:

«Nebst dem FCZ kommt mit dem VfB Stuttgart einer der elf grössten deutschen Sportvereine zu uns»

Das OK-Team sei gut eingespielt und aufgrund der Grösse des FC Uzwil mangle es auch nicht an freiwilligen Helfern. Dennoch gibt es einige Hindernisse zu überwinden. Mit einem budgetierten Betrag im hohen vierstelligen Bereich sind die Fixkosten zwar nicht so gross, dennoch besteht ein gewisses Risiko. Laut Keller müssen nämlich Dienstleistungen zugunsten der Sicherheit zugekauft werden. Zudem würden Verkehrskadetten für den reibungslosen Verkehrsfluss benötigt. Aber auch Posten wie Verpflegung oder Schiedsrichterspesen dürften nicht unterschätzt werden.

Eine weitere Hürde seien die behördlichen Bewilligungen gewesen, sagt Robin Keller. Aufgrund der kurzfristigen Spielansetzung hätten die Bewilligungsverfahren schnell abgehandelt werden müssen, was ohne die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Uzwil nicht möglich gewesen wäre.

Hoffnung auf grosses öffentliches Interesse

Den Zuschauerrekord hält laut Robin Keller zurzeit die Begegnung zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Basel mit rund 2800 Zuschauern. Mit erwarteten 1000 bis 1500 Zuschauern würden es dieses Jahr wohl nicht ganz so viele, meint Keller, allerdings sei dies schwer einzuschätzen.

Insbesondere hoffe man, mit den moderaten Eintrittspreisen von 10 Franken für Erwachsene und Gratiseintritten für Kinder bis 15 Jahre viele Fussballbegeisterte anzuziehen. Wie viele Stuttgarter Fans anreisen werden, darüber kann Robin Keller noch keine Aussage machen, aber: «Wir hoffen schon, dass einige mit von der Partie sind.»