Parkplätze Wirtschaftlichkeit nicht gegeben: Millionenprojekt mit 130 neuen Parkplätzen beim Bahnhof Wil ist vom Tisch Ursprünglich plante die Wiler Parkhaus AG (Wipa) eine Erweiterung des Parkhauses um 130 Parkplätze. Das Projekt sollte rund 10 Millionen Franken kosten. Nun teilt die Wipa mit, dass die Planungen aufgrund neuer Erkenntnisse gestoppt wurden.

Das Parkhaus am Bahnhof soll mit zwei neuen Untergeschossen ergänzt werden. Bild: Sabrina Manser

Im Rahmen des städtischen Projekts «Zukunft Bahnhof Wil» plante die Wiler Parkhaus AG (Wipa) eine Erweiterung des Parkhauses am Bahnhof für 10 Millionen Franken. Neben den bestehenden 417 Parkplätzen des Parkhauses Bahnhof umfasste die geplante Erweiterung rund 130 Parkplätze unter der Fläche der heutigen Frauenfeld-Wil-Bahn.

Wie die Wipa nun in einer Medienmitteilung schreibt, hat der Verwaltungsrat – dem auch der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder und Stadträtin Ursula Egli angehören – entschieden, die Erweiterung des Parkhauses Bahnhof nicht weiter zu verfolgen und die Planungen zu stoppen.

Thomas Wipf, Geschäftsführer der Wipa. Bild: Sabrina Manser

Dies weil im Zuge vertiefter Überprüfungen festgestellt wurde, dass die Realisierbarkeit unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht gegeben sei. «Insbesondere lassen sich die zusätzlichen Parkplätze nicht wirtschaftlich betreiben», heisst es in der Medienmitteilung der Wipa weiter.

Die Wiler Parkhaus AG (WIPA) ist Eigentümerin und Betreiberin der Parkhäuser Bahnhof, Altstadt und Filzfabrik in Wil. Als Direktbetroffene und Ansprechpartnerin in Mobilitätsfragen des ruhenden Verkehrs war die WIPA von Beginn an in die Masterplanung des städtischen Projektes «Zukunft Bahnhof Wil» integriert.

Stadtrat Wil nimmt Entscheid zur Kenntnis

Kurz darauf nahm auch der Stadtrat Wil Stellung zur Meldung der Wipa. Der Stadtrat nimmt den Entscheid des Verwaltungsrates der Wiler Parkhaus AG zur Kenntnis. «Die Stadt wird die Auswirkungen auf das Projekt ‹Aufwertung Stadtraum Bahnhof› analysieren und mögliche Alternativen prüfen», heisst es in der Mitteilung der Stadt Wil.

Weiter schreibt die Stadt Wil, sie sei bestrebt, mit dem Projekt «Aufwertung Stadtraum Bahnhof» eine bedürfnisgerechte Parkierung für sämtliche Anspruchsgruppen anzubieten. (pd/alr)