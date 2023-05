Millionenprojekt Der Spatenstich ist erfolgt: Oberuzwil erneuert und erweitert für 5,2 Millionen sein Gemeindehaus Der Anbau des Oberuzwiler Gemeindehauses und die Renovation des bestehenden Gebäudes werden bis im Frühjahr 2025 andauern. Trotz der knappen Abstimmung hielten sich die Diskussionen im Vorfeld des Baubeginns in Grenzen.

Lernende der Oberuzwiler Gemeindeverwaltung vollzogen den Spatenstich: Viola Wälde, Janine Vogler, Mia Steiger und Raoul Schnetzer (von links). Bild: Philipp Stutz

Der Wettergott hatte für einmal ein Einsehen. Just zu Beginn der Bauarbeiten am Oberuzwiler Gemeindehaus hatte er die Schleusen geschlossen und den Regen gestoppt. So konnte der Spatenstich durch Lernende der Gemeindeverwaltung planmässig vollzogen werden.

«Nach einer langen und intensiven Planungszeit dürfen wir den Auftakt mit Schaufel und Bagger zelebrieren», sagte Gemeindepräsident Cornel Egger. Er ergänzte, dass die Bestimmungen von Kanton und Bund laufend komplexer würden, was zusätzliches Personal erfordere. Dieses benötige Arbeitsplätze. Zudem werde die Schulverwaltung neu ins Gemeindehaus integriert. Damit sollen Abläufe vereinfacht und Dienst- und Kommunikationswege verkürzt werden.

«Bis zum Start der Baumeisterarbeiten im August werden rund 800 Kubikmeter Erdreich ausgehoben. Das entspricht 60 Lastwagenladungen», sagte Daniel Stauffacher von der Gemperli Stauffacher Architektur GmbH, die das Projekt leitet. Bis im Frühjahr 2025 sollen die Arbeiten beendet sein.

Der Anbau des Gemeindehauses erfolgt Richtung Osten, weshalb dort Parkplätze wegfallen. Der Mehrheit des Gemeindepersonals wurden während der Bauzeit andere Parkplätze in der Tiefgarage der Clientis-Bank zugewiesen, sodass die Einschränkungen für Zentrumsbesuchende marginal sein sollen. Für Besucher des Gemeindehauses werden auf dem «Rössli»-Parkplatz Parkplätze gekennzeichnet.

Über fünf Millionen investiert

Rund 5,2 Millionen Franken investiert Oberuzwil in das Gemeindehaus. Für 980'000 Franken wird das bestehende Gebäude saniert, 4,2 Millionen kostet der Anbau. 54 Prozent der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger genehmigten den entsprechenden Kredit im November 2021. «Solche Projekte haben es immer schwer», kommentierte Cornel Egger damals das eher knappe Resultat.

Der öffentliche Diskurs hatte sich im Vorfeld trotz des vergleichsweise hohen Betrags in Grenzen gehalten, obwohl vereinzelt kritische Stimmen laut geworden waren. So war etwa aufgrund der Digitalisierung die Notwendigkeit des neuen Archivraums in Frage gestellt worden. Vor allem aber der grosse Schulungsraum im Neubau stiess auf Kritik.