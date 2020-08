Interview «Mich interessiert, was im Umbruch ist»: Schulleiter Ivo Kamm hat die Primarschulen Jonschwil und Schwarzenbach geprägt – jetzt hört er auf Tablets im Kindergarten, eine eigene Online-Fernsehsendung und selbstorganisiertes Lernen: Unter der Leitung von Ivo Kamm haben die Primarschulen in Jonschwil und Schwarzenbach innovative Projekte umgesetzt. Kamm ist überzeugt: Der Lockdown hat die Entwicklung der Schule weiter vorangetrieben.

Eine Schule zu leiten sei wie eine Lebensaufgabe: Ivo Kamm fällt der Abschied von Jonschwil nicht leicht. Bild: Tobias Söldi

Ivo Kamm entspricht nicht dem Klischee eines biederen Schulverwalters: kurze Hosen, ein T-Shirt mit einer verschwommenen Mona Lisa, ein buntes Bändchen ums Handgelenk. Was er trägt, ist unkonventionell, und genauso hat er die Primarschulen in Jonschwil und Schwarzenbach geleitet. Immer wieder haben sie mit innovativen Projekten auf sich aufmerksam gemacht, besonders im Bereich der digitalen Bildung. Ende Jahr verlässt der 49-Jährige Jonschwil und wird Dozent an der Pädagogischen Hochschule Zürich.

Corona hat den Unterricht auf den Kopf gestellt. Welches ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus dieser Zeit?

Ivo Kamm: Für mich als Schulentwickler war die Coronakrise fast schon ein Glücksfall. Sie bot die Möglichkeit, in kurzer Zeit die Schule neu zu denken.

Zum Beispiel im Umgang mit den digitalen Medien. Haben wir während des Lockdowns die Schule der Zukunft erlebt?

Im Einsatz der Geräte und der vorangetriebenen Individualisierung des Unterrichts ganz klar ja. Wir haben aber auch gemerkt, wie wichtig der soziale Kontakt und die Gemeinschaft sind. Die Schülerinnen und Schüler werden sich auch 2040 noch physisch treffen, miteinander kooperieren und im Team arbeiten. Das sind Kompetenzen, die man nur vor Ort lernen kann. Auf Distanzunterricht wird man wohl nur in Zwangssituationen zurückgreifen.

Wie gelang die Umstellung in Jonschwil?

Wir waren in der glücklichen Situation, dass wir bereits vor dem Coronavirus mit der digitalen Transformation begonnen haben. Wir waren darum sehr gut vorbereitet.

Während des Lockdowns stellte die Primarschule eine eigene interaktive Online-Fernsehsendung auf die Beine. Im Bild zeigt Ivo Kamm seine eigene Projektarbeit. Screenshot: Ruben Schönenberger

Eine Kritik am Fernunterricht lautet: Kinder aus bildungsfernen Schichten laufen Gefahr, abgehängt zu werden. Können Sie das bestätigen?

Wir befinden uns in Jonschwil in einer privilegierten Situation. Das soziale Gefälle ist nicht so steil wie in urbanen Gebieten. Ausserdem fördern wir schon im Kindergarten den Umgang mit digitalen Medien. So haben alle Schüler das gleiche Grundwissen. Klar, kleine Unterschiede gibt es, aber die gibt es auch im stationären Unterricht.

Sie waren früher in der Privatwirtschaft im Bereich der Informationstechnologie und der Unterhaltungselektronik tätig. Ist Ihnen das zugutegekommen in den vergangenen Monaten?

Ich habe damals gelernt, den Fokus richtig zu legen: nicht auf die Geräte oder die Software, sondern auf die Anwender. Wichtig ist, dass die digitalen Medien für die Anwender einen Zusatznutzen generieren gegenüber den analogen Medien. Sonst kann man es sein lassen.

Gäbe es eine weitere Schulschliessung aufgrund einer zweiten Coronawelle: Was würden Sie anders machen?

Im Groben nichts. Wir würden dort weitermachen, wo wir nach dem Lockdown aufgehört haben, aber natürlich gibt es Feinheiten, die optimiert werden müssen.

Rechnen Sie mit weiteren Schulschliessungen?

Nein. Klassenschliessungen hingegen sind nur eine Frage der Zeit. Darum ist es jetzt, in der Zwischenphase, wichtig, die Errungenschaften aus der Coronazeit beizubehalten. Die Schülerinnen und Schüler müssen in diesem Modus bleiben.

In der «Virus-Zyt» können die Kinder der Primarschule Jonschwil-Schwarzenbach ihren eigenen Talenten und Interessen nachgehen. Bild: PD

Seit einigen Wochen findet die Schule wieder einigermassen normal statt. Wie ist die Stimmung in den Gängen?

Freudig unbeschwert. Die Kinder haben enorme Lust, sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen zu treffen und sich auszutauschen. Das haben wir schon nach dem Ende des Lockdowns festgestellt, und es ist noch immer so. Natürlich gibt es auch einzelne besorgte Lehrpersonen und Kinder, wenn sie zum Beispiel Menschen aus der Risikogruppe in ihrem Umfeld haben. Aber bei den meisten überwiegt die Dankbarkeit, in die Schule zu kommen.

Auch für Sie ist es ein besonderer Schulstart: Es ist Ihr letztes Semester in Jonschwil. Sie gehen an die Pädagogische Hochschule Zürich, wo Sie als Dozent für Schulführung und Co-Lehrgangsleiter der Schulleiterausbildung tätig sein werden.

Das war eine sehr schwierige Entscheidung. Eine Schule zu leiten ist ein wenig wie eine Lebensaufgabe. Ich wollte darum auch nicht einfach an einem anderen Ort als Schulleiter tätig sein. Als Dozent in Zürich kann ich aber versuchen, den werdenden Schulleiterinnen und Schulleitern etwas von meinen Erfahrungen mitzugeben. Das reizt mich, und das macht den Abschied erträglich.

Was hat Sie damals gelockt, Schulleiter einer ländlichen Schule zu werden?

Es war immer mein Wunsch, eine Schule zu entwickeln, die jedem Schüler eine optimale Bildung ermöglicht. Und an einer Schule mit 400 Kindern wie hier kann man auch tatsächlich wirksam werden.

Hat es Ihnen im Schulzimmer nicht mehr gefallen?

Doch, ich habe das gerne gemacht. Was ich aber weniger mag, ist Routine. Wenn etwas läuft, interessiert es mich nicht mehr. Mich interessiert, was im Umbruch ist.

Digitalisierung, Eltern-Lehrer-Gegensatz, Bildungsschere und jetzt noch eine Pandemie – ist die Schule kompliziert geworden?

Ja, die Schule ist massiv komplexer geworden. Aber das ist eine generelle Entwicklung: Politik, Wirtschaft, Gesellschaft – alles ist schneller, komplexer und vernetzter geworden. Als ich mit 21 Jahren zu unterrichten begonnen habe, gab es noch keine Schulleiter, der Schulrat kam einmal im Jahr vorbei und der Schulinspektor nur alle vier bis fünf Jahre. Heute könnte ich mir eine Schule ohne Leiter gar nicht mehr vorstellen. Vieles lässt sich alleine aber auch gar nicht mehr bewerkstelligen, sondern nur im Team. In diesem Sinne hoffe ich, dass sich die Schule weiterentwickeln kann, und wünsche den Schülern und Lehrpersonen alles Gute für die Zukunft.

Hatten Sie die Arbeit in der Schule nie satt?

Nein. Ich sehe immer die Chancen. Sie werden mir kein Gejammer entlocken können, dass früher alles besser war. Die Ansprüche an Lehrer sind heute einfach andere, und dafür braucht es die richtigen Leute, die Freude an dieser Arbeit haben. In unseren Stelleninseraten hiess es immer als erstes: «Sie haben Kinder gerne.»