MG Bichwil-Oberuzwil Ein neuer Wettbewerb und eine App, damit das Publikum mitbewerten kann: Der diesjährige Kreismusiktag bringt zwei Neuerungen Am 3. Juni organisiert die Musikgesellschaft Bichwil-Oberuzwil den Musiktag des Kreis Wil. Dabei verbindet der Verein Tradition mit Neuerungen. Damit es auch ein Fest für die breite Bevölkerung wird, gibt es ein grosses Fest- sowie ein Barzelt.

Viel Publikum beim Parademusik-Wettbewerb am Kreismusiktag Fürstenland im vergangenen Jahr. Bild: Reto Martin

Musik ist bekanntlich Geschmacksache. Trotzdem wird sie bewertet. Zum Beispiel an Kreismusiktagen, wo Experten Konzertvorträge und Parademusik benoten. Dazu haben sie einen Kriterienkatalog. Doch bei Zuschauenden hinterlassen die Auftritte vielleicht einen Gesamteindruck, der in der Benotung der Experten nicht gespiegelt wird. Hier setzt die Musikgesellschaft (MG) Bichwil-Oberuzwil an.

Sie organisiert dieses Jahr am 3. Juni den Kreismusiktag der Region und wartet mit Neuerungen auf: Das Publikum kann bei den Parademusik-Auftritten mitbewerten. «Die Stimme der Experten zählt 60 Prozent, die des Publikums 40 Prozent», sagt OK-Präsident Leo Neuländner. Bei ihrem letzten Kreismusiktag als Organisatorin vor rund 20 Jahren hat die MG Bichwil-Oberuzwil schon einmal die Meinung der Zuschauer eingeholt – damals allerdings noch mit Zetteln. «Die Auswertung war etwas schwierig.» Seither sei das in der Region nie mehr versucht worden. Jetzt entwickeln die Verantwortlichen des diesjährigen Kreismusiktags extra eine App zur Bewertung.

Die MG Bichwil-Oberuzwil organisiert dieses Jahr den Kreismusiktag. Bild: PD

Zum ersten Mal werden Ständchen bewertet

Die MG Bichwil-Oberuzwil wartet noch mit einer weiteren Premiere auf. Am diesjährigen Kreismusiktag gibt es einen in der Region neuartigen Wettbewerb: für Ständlimusik. Diese Art von Auftritten kommt bei Musikgesellschaft während des Jahres mit Abstand am häufigsten vor. Bei Hochzeiten oder Dorffesten werden Ständchen gegeben. «Daher dachten wir uns, wir sollten nicht nur das bewerten, was wir sonst fast nie machen», sagt der OK-Präsident.

Leo Neuländner, OK-Präsident Kreismusiktag. Bild: PD

Auch beim Ständlimusik-Wettbewerb kann das Publikum via App mitbewerten. Neuländner sagt: «Wir hoffen schon, dass pro Aufführung eher 100 als 10 Bewertungen aus dem Publikum kommen.» Die MG Bichwil-Oberuzwil, die einen Heimvorteil hätte, macht an den Wettbewerben wahrscheinlich nicht mit – sie hat mit der Organisation genug zu tun.

«Wir wollten kein Turnhallenfest»

Zwölf Vereine haben sich angemeldet. Zehn davon sind aus dem Kreis Wil, dazu kommen die Musikgesellschaft Eggersriet und die Universal Brass Band als Gäste. «Bei jedem der drei Wettbewerbe werden neun Vereine antreten», sagt OK-Mitglied Rebekka Püntener.

Die Konzertvorträge finden in der Mehrzweckanlage Breite in Oberuzwil statt, der Wettbewerb der Parademusik auf der Flawilerstrasse. Für das Rahmenprogramm und die Ständlimusik stellt die MG Bichwil-Oberuzwil vor der Mehrzweckanlage ein Festzelt auf. «Wir wollten kein Turnhallenfest, sondern ein Zeltfest», sagt Püntener. Das koste den Verein zwar mehr, aber die Atmosphäre sei ihnen das wert. 800 Personen haben im Festzelt Platz, dazu kommt ein Barzelt von 6 auf 18 Meter.

Der Kreismusiktag in Oberuzwil soll auch ein Fest für die Bevölkerung werden. Geworben wird daher mit dem Begriff «Musigfäscht». Die Abendunterhaltung bestreiten die Liberty Brass Band und die Grabenland Buam aus Österreich, die von Blas- über Rockmusik alles im Repertoire haben. Am Vormittag treten zudem die Musikschulen im Festzelt auf. «Sie wären im Rahmen von ‹Musikschulen on Tour› an diesem Tag eigentlich auf dem Oberuzwiler Dorfplatz aufgetreten», sagt Neuländner. Für den Nachwuchs sei der Verein auf die Musikschule angewiesen, daher passe auch die Symbolik.

Baustelle kommt dem OK in die Quere

Am Festtag sowie für das Aufstellen, Einrichten und Aufräumen braucht es rund 1300 Arbeitsstunden. Etwa 500 Stunden wollen die gut 40 Mitglieder der MG Bichwil-Oberuzwil abdecken, für die restlichen Stunden wurden Helfende von anderen lokalen Vereinen angefragt. Finanziell rechnet die Musikgesellschaft mit einem kleinen Gewinn. Neuländner sagt: «Es muss aufgehen, sonst stellt sich dann schon die Frage, ob sich die Organisation überhaupt lohnt.» Das lokale Gewerbe, Stiftungen und die Gemeinde unterstützen den Anlass.

Eine Herausforderung war das Verkehrskonzept. Weil aufgrund der Baustelle bei der Rössli-Kreuzung der Verkehr über die Morgenstrasse umgeleitet wird, kann entlang dieser nicht wie gewohnt parkiert werden. Mehrere Fest-Parkplätze sind deshalb übers Dorf verteilt, was den Einsatz von Verkehrskadetten nötig macht.