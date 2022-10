Messeauftritt Die Olma ist bei Unternehmen aus der Region Wil ein Fixpunkt in der Agenda: «Wir sind sehr zufrieden mit dem Interesse des Publikums» Am Donnerstag startet in St.Gallen die Olma, wo mehrere Unternehmen aus der Region ihre Produkte verkaufen oder Werbung in eigener Sache machen. Der Nutzen des Messeauftritts unterscheidet sich dabei je nach Art der Firma.

Blick in eine der Ausstellungshallen während der Olma 2021. Bild: Michel Canonica

Die Mitarbeitenden des Flawiler Unternehmens Thermofonte sind richtige Messeprofis. Jährlich vertreibt die Firma an über 400 Fach- und Publikumsmessen in der Schweiz, Österreich und Deutschland Produkte in den Bereichen Fitness und Wellness, Massage und Beauty sowie Haus und Garten. Trotzdem sagt Geschäftsleitungsmitglied Romina Holzmann:

«Die Olma ist für uns die beste Publikumsmesse Europas.»

Seit über 40 Jahren sei Thermofonte dort Aussteller. In St.Gallen komme jeweils Kundschaft aus der ganzen Schweiz zusammen. «Dies sehen wir alljährlich an den Kaufverträgen.» Das Publikum an der Olma weise eine hohe Kaufkraft auf.

Die Flawiler Firma ist gleich mit mehreren Ständen an der Olma präsent. «Die Standmiete beträgt circa 15 bis 20 Prozent des Umsatzes», sagt Holzmann. Für Thermofonte überzeugt das Messegeschäft mit dem persönlichen Verkaufsgespräch und den Live-Vorführungen, wobei die Kundschaft die Produkte ausprobieren könne. Holzmann sagt: «Die Coronapandemie hat gezeigt, dass die Kunden die Messe vermisst haben und ein grosses Nachholbedürfnis besteht.»

Schreinerei Fust und Ecoleo präsentieren Schweizer Neuheit

Mit diesem Stand waren Ecoleo und Fust im vergangenen Jahr an der Olma. Bild: PD

Auch das Team der Online-Schreinerei Ecoleo, die zur Wiler Schreinerei Fust gehört, hat Routine in Sachen Messeausstellung. Seit der Gründung im Jahr 2016 ist Ecoleo an der Olma präsent – zusammen mit der Marke Fust. «Und wir werden auch nächstes Jahr wieder gehen», sagt Ecoleo-Geschäftsführer Serge Eggler.

Sich an einer Publikumsmesse zu zeigen, sei für das Unternehmen wichtig. «Wir sind auch sehr zufrieden mit dem Interesse der Besucherinnen und Besucher», sagt Eggler.

«Wir spüren diese Wirkung das ganze Jahr durch. Manchmal erhalten wir ein dreiviertel Jahr nach der Olma noch eine Bestellung mit Verweis auf die Messe.»

Direkt an der Olma Verkäufe zu tätigen, ist aber nicht das primäre Ziel von Ecoleo und Fust. Es geht um den Werbeeffekt.

Dieses Jahr zeigt die Schreinerei einen grossen Schrank und eine Garderobe mit einer neuartigen Beschichtungstechnik. «Wir sind die erste Schweizer Schreinerei, die Holz pulverbeschichten kann. Das gibt eine spezielle Oberfläche», sagt Eggler. Das Unternehmen bringt immer gerne Neuheiten mit an eine Messe, kann aber sonst auf ein bewährtes Konzept zurückgreifen, was den Aufwand in Grenzen halte. Der Geschäftsführer sagt: «Wir haben Erfahrung. Und die Olma ist sehr unkompliziert beim Auf- und Abbau.»

Metallbaufirma reduzierte Messepräsenz – aber nicht an Olma

Der Stand der Vettiger Metallbau AG aus Oberbüren an der Olma 2021. Bild: PD

Die Vettiger Metallbau AG aus Oberbüren habe seine Messepräsenz nach der Pandemie zwar reduziert, Olma und Offa seien aber weiterhin Fixtermine im Kalender, sagt Jacqueline Vettiger, die im Unternehmen die Leitung Finanzen und Personal innehat. «Wir sind schon seit 15 Jahren an der Olma.»

Der Aufwand sei schon relativ gross. «Einen Tag zum Aufstellen müssen wir einrechnen und während der Messe sind immer zwei technische Verkaufsberater vor Ort.» Weil das Unternehmen aber Messeerfahrung habe, verfüge es über ein gut funktionierendes Konzept, das auch immer optimiert werde.

Dieses Jahr zeigt das Oberbürer Unternehmen an seinem Stand im Freien ein Lamellendach mit allen verfügbaren Verglasungen, Loggialäden, Fixscreen und Zubehör. «Unser Ziel an der Messe ist es, den Besuchern verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen und unsere Erfahrungen im Metallbaubereich den Kunden weiterzugeben», sagt Vettiger. Das Unternehmen erhoffe sich vom Olma-Auftritt gute Kontakte und interessante Gespräche.