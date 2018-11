Melanie Schmid über die letzte WM des Sirnacher Kunstrad-Vierers: «Das wird ein emotionaler Moment für uns alle»

Der Vierer des Radfahrervereins Sirnach strebt am Wochenende den dritten WM-Titel in Folge an. Es wäre bereits das vierte WM-Gold für Flavia Zuber, Céline Burlet sowie Jennifer und Melanie Schmid. Die 26-jährige Melanie Schmid erklärt im Interview, auf was es bei den Wettkämpfen in Brüssel ankommt - und weshalb das Team danach von der internationalen Bühne zurücktritt.