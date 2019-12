Mehr Druck ausüben in Wil: Dank eigenen Parlamentariern noch näher an der Politik

Eine Erfolgsgeschichte

Im Oktober 2000 wurde die heutige IG OeV Wil unter dem damaligen Namen «IG pro Stadtbus Wil» in der Wiler Tonhalle ins Leben gerufen. Sie war aus einem ehemaligen Komitee gegen den Leistungsabbau beim Stadtbus hervorgegangen. Dieses lancierte am 28. November 1999 eine Volksabstimmung. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten Peter Summermatter als Präsident, Vera Holenstein Werz als Vizepräsidentin, Roman Appius als Aktuar sowie August Erne als Kassier. Weitere Vorstandsmitglieder waren Markus Schönenberger, Franziska Peterli, Martin Landolt, Paul Oertle sowie Luc Kauf. In späteren Jahren sassen die ehemalige Nationalrätin Yvonne Gilli und Urs K. Scheller, seinerzeit Präsident des Quartiervereins Wil West, an der Spitze der IG Oev. 2013 erfolgte der Namenswechsel. (az)