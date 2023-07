Maturafeier «Ich bin ehrgeizig und habe konsequent gearbeitet» – Andrin Schmid verlässt die Kanti Wil mit der Bestnote Alle 121 Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Wil haben erfolgreich ihre Matura abgeschlossen. An der Maturafeier wurden sie geehrt. Die acht Besten wurden ausgezeichnet.

Sie freuen sich zusammen mit ihrem Sohn Andrin über die perfekte Maturanote: Vater Stefan Schmid und Mutter Myriam Ruesch. Josef Bischof

«Faites vos jeux!» ermunterte Rektorin Doris Dietler Schuppli die 121 ohne Ausnahme erfolgreichen Maturandinnen und Maturanden der Kantonsschule Wil. «Und wenn ein Spiel – ein eingeschlagener Weg – nicht den gewünschten Erfolg bringt, lasst euch nicht entmutigen. Neues Spiel, neues Glück!» Im Stadtsaal überreichte sie am Mittwochabend die Maturazeugnisse. Andrin Schmid aus Wil erhielt als Jahrgangsbester ein Zeugnis mit der vorzüglichen Durchschnittsnote 5,92.

Die Gymnasialzeit verlangt Durchhaltevermögen. Gleich zu Beginn brachte die Coronapandemie mit dem Homeschooling für die nun Hochschulreifen eine zusätzliche Erschwernis. Andrin Schmid, der die Kantonsschule Wil mit dem Schwerpunkt Mathematik durchlaufen hat, konnte dieser Situation sogar etwas Positives abgewinnen: «Ich habe gern zu Hause gelernt und in dieser Zeit effizient gearbeitet.»

Die Klassenbesten mit dem Präsidenten des Kantivereins Philipp Egger. Josef Bischof

Bedauert habe er dagegen, dass der Austausch mit den Kollegen gefehlt habe. Als Höhepunkte der Kantizeit hat er die abwechslungsreichen Spezialprogramme empfunden. Im Lauf der Zeit sei die Klasse zu einer echten Gemeinschaft zusammengewachsen. Man habe sich untereinander gut verstanden und auch Glück mit den Lehrpersonen gehabt.

Begabung und konsequentes Arbeiten

Die Gründe für seinem Erfolg kann Andrin Schmid nicht spontan benennen. Es müsse wohl daran liegen, dass er ehrgeizig sei und konsequent arbeite. Er habe in der Schule gut aufgepasst und mitgemacht. So hätten ihn Hausaufgaben nicht übermässig belastet. Auswendig zu lernen sei ihm leicht gefallen. Er habe sich bemüht, Zusammenhänge zu verstehen und deshalb häufig Zusammenfassungen geschrieben. Mit dem Lernen habe er nicht bis zum Vortag der Prüfungen zugewartet.

Ein Grund für das Spitzenergebnis liegt ohne Zweifel in der ausgeglichen Begabung. Dazu sagt er: «Meine Lieblingsfächer waren nicht unbedingt Mathematik und Physik. Ich hatte beispielsweise auch Geografie und Chemie sehr gern. Aber auch Sprachen, besonders Englisch, wir haben Verwandte in Amerika.»

Die Kunst des Bauens erlernen

Vor dem Wechsel an die Hochschule legt Andrin Schmid ein Zwischenjahr ein. Im Sommer will er reisen. Nachher absolviert er ein Praktikum in einem Architekturbüro. Dann geht es in die Rekrutenschule. Um sein Berufsziel zu erreichen, folgt anschliessend das Architekturstudium an der ETH.

Die Schulleiterinnen: Rektorin Doris Dietler Schuppli und Prorektorin Milena Ferigutti-Calludrini. Bild: Josef Bischof

«Ich wusste von Anfang an, dass ich einen technischen Beruf ergreifen will», sagt er, «als Kind habe ich gerne mit Legosteinen gespielt und später Modelle entworfen und konstruiert.» Er habe sich auch ein Bauingenieurstudium überlegt, sich aber jetzt für Architektur entschieden.

Stefan Schmid, der Vater von Andrin, freut sich auch über das gemeinschaftsdienliche Verhalten seines Sohnes: «Andrin ist ein beliebter junger Mann. Er spielt Unihockey und engagiert sich ausserdem als Jugendriegeleiter.»

Aussergewöhnliche Leistungen gewürdigt

Ausser der Rektorin beglückwünschten auch Prorektorin Milena Ferigutti-Calludrini und Mathematiklehrerin Katja Warth die Maturandinnen und Maturanden. Letztere hatte 2015 selber die Matura an der Kanti Wil gemacht. Michèle Jäger, Vorstandsmitglied von Wirtschaft Region Wil, zeichnete Noemi Beck, Yanik Almer und Janis Ender für Maturaarbeiten im Bereich der Nachhaltigkeit aus.

Michèle Jäger mit den für ihre Maturaarbeit Ausgezeichneten. Bild: Josef Bischof

Philipp Egger, Präsident des Kantivereins und seit fünf Tagen Gemeindepräsident von Jonschwil, überreichte folgenden Klassenbesten ein Präsent: Andrin Schmid (Note 5,92), Ilayja Rubli (5,8), Diana Krasniqi (5,7), Maximilian Scheiber (5,5), Laura Benedetti und Anouk Louis (5,4), sowie Fabiano Kopp und Fabian Sprokkereef (5,3).