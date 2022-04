Maturaarbeit Welches Bezahlsystem ist das Beste für einen Kleinbetrieb? Ein Maturand zeigt Lösungen auf Luca Da Ros aus Jonschwil hat verschiedene bargeldlose Systeme analysiert um herauszufinden, welches für einen kleinen Betrieb wie ein Hofladen und ein Christbaumverkauf das vorteilhafteste wäre.

Luca Da Ros (links) kauft im Hofladen von Bauer Trunz ein und zahlt – selbstverständlich bargeldlos. Bild: Natalie Milsom

Jeder von uns kennt das Gefühl, in einem Geschäft zu stehen und dann zu realisieren, dass man kein Bargeld dabei hat. Verzweifelt schaut man sich dann nach einem Signet um, in der Hoffnung, dass man bargeldlos bezahlen kann.

Für die Geschäftsinhaber ist die Umstellung auf bargeldlos nicht immer einfach, da diese oft mit Investitionen und neuen Abläufen verbunden sind und manch einer fragt sich: «Lohnt sich das für mich?» «Und wenn ja, welches System passt am besten zu meinem Betrieb?»

Der Maturand Luca Da Ros aus Jonschwil hat sich diesem Problem angenommen und in seiner Maturaarbeit verschiedene bargeldlose Systeme aus der Sicht eines Geschäftsinhabers evaluiert.

Bei den bargeldlosen Zahlsystemen hat man die Qual der Wahl

Dafür hat er sich mit dem Ehepaar Trunz vom Jägerhof in Oberuzwil zusammengetan, das in der Adventszeit Christbäume verkauft. Familie Da Ros kauft sich hier jedes Jahr einen Christbaum und der Maturand wusste, dass sich dieses Geschäft gut für seine Studie eignete, weil der Verkauf bisher über Bargeld lief. Der Besitzer Peter Trunz war dann auch gerne bereit, seine Verkaufserfahrungen mit dem 18-Jährigen zu teilen.

Der Jägerhof liegt an der Hauptstrasse zwischen Oberuzwil und Schwarzenbach, hat viele Parkplätze und ist somit für den Christbaumverkauf ideal situiert. Auch ein kleiner Hofladen gehört zum Jägerhof, in dem Früchte, Gemüse, selbst gebackene Zöpfe und Brote, Konfitüren, Sirup und vieles mehr verkauft werden. Mit seinen ca. 4000 Bäumen ist der Christbaumverkauf aber das Hauptgeschäft und somit das ideale Objekt für den Maturanden mit dem Schwerpunktfach Wirtschaft.

Bei seinem Überblick stellte Luca Da Ros fest, dass es unzählige verschiedene Zahlmöglichkeiten gibt, die einem Verkäufer zur Verfügung stehen. Von den neun, die er analysiert hat, sind einige sehr bekannt, wie Twint, bei dem man über einen QR-Code bezahlen kann, oder SumUp, das über ein kleines mobiles Gerät Kreditkarten einlesen kann. Auch Worldline, das die hierzulande bekanntere Six übernommen hat, wickelt Zahlungen über Kredit- und Debitkarten bargeldlos ab.

Idealerweise im Hofladen und beim Christbaumverkauf einsetzbar

Da Ros erstellte einen Kriterienraster für die ausgewählten Zahlmethoden und besprach diesen ausführlich mit Peter Trunz, der wusste, welche Kriterien im Verkaufsalltag wichtig sind. Die Analyse umfasste unter anderem die Investitions- und Operationskosten, die Verarbeitungszeit, die Wünsche der Kunden und den Supportservice.

Da Bargeld nach wie vor ein wichtiges Zahlungsmittel im Christbaumgeschäft ist, wurde auch dieses in die Evaluation miteinbezogen. Wenig erstaunlich, dass das Bargeld in der Evaluation am besten abschloss, da es ohne Zusatzkosten und ohne technische Probleme immer verfügbar ist. Nur wenig schlechter schloss Twint ab, gefolgt von Paypal, Worldline und SumUp.

Da das Christbaumgeschäft schon begonnen hatte, bevor der Maturand seine Evaluation abgeschlossen hatte, hat sich Bauer Trunz ein Gerät von Worldline angeschafft. Dieses verbindet die Vorteile von Kreditkarten und Twint und er kann es sowohl bei den Christbäumen als auch im Hofladen einsetzen.

Im Militärdienst überlegen, was er studieren will

Luca Da Ros ist sehr zufrieden mit seiner Evaluation. Er ist sich bewusst, dass seine Analyse sich nicht auf alle Geschäfte übertragen lässt, aber es war eine spannende Erfahrung. Ob er sich auch im Studium der Wirtschaft widmen möchte, hat er noch nicht entschieden. «Zuerst gehe ich ins Militär und mache gleich den Durchdiener», erzählt er. «So habe ich noch einige Zeit zum Überlegen.»

Und wenn die Familie Da Ros Ende Jahr ihren Christbaum auswählen geht, ist Luca bestimmt wieder dabei und beobachtet die Transaktion mit Kennerblick.