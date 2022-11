Markttradition Mehr Geld für die Händler und ein Hauch von Olma: Nachdem im Frühling keine Kühe kamen, soll der Wiler Viehmarkt wiederbelebt werden Der Viehmarkt in Wil findet wieder statt, am 22. November. Nach Gesprächen mit Bauern und Händlern rechnet die Stadt mit reger Teilnahme. Auch für Besucherinnen und Besucher soll mehr geboten werden.

So soll es am 22. November auf dem Viehmarktplatz wieder aussehen. Bild von einer vergangenen Ausgabe des Wiler Viehmarkts. Bild: PD

Wie an der Olma sei es am Wiler Viehmarkt früher zu- und hergegangen. So erinnerte sich ein Angestellter des Werkhofs etwas wehmütig, als er im vergangenen Frühling vor dem leeren Viehmarktplatz stand. Zuvor hatte er umsonst den Verkehr umgeleitet und Dutzende Fahrzeuge auf Parkplatzsuche weggeschickt. Kein Bauer, kein Händler und damit auch keine einzige Kuh tauchten auf. Gleichzeitig war der Maimarkt oben in der Altstadt voller Menschen.

Es schien sich eine Prognose zu bewahrheiten, die vielerorts zu hören war. Vom langjährigen Präsidenten des St.Galler Bauernverbands Andreas Widmer etwa oder eben vom Wiler Marktchef Stefan Sieber, der ein halbes Jahr, bevor die Kühe ausblieben, gegenüber dieser Zeitung sagte, der Wiler Viehmarkt werde wohl «längerfristig aussterben». Wie es vielen anderen Viehmärkten schon erging. Neben Wil werden in der weiter gefassten Region nur noch in Mosnang Kühe marktmässig aufgeführt.

Inzwischen sind die Grabreden optimistischen Tönen gewichen. Der Wiler Viehmarkt soll wiederbelebt und «längerfristig attraktiv» gemacht werden, ist bei der Stadt zu vernehmen. Am 22. November findet er wie üblich im Rahmen des Othmarsmarktes statt. «Es sollen wieder mehr Landwirte und Vieh auf dem Platz sein», heisst es im neuen Konzept, das am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Die Stadt rechnet mit 40 Kühen

Dazu ist die Stadt in die Offensive gegangen. Der Wiler Viehmarkt wurde in landwirtschaftsnahen Medien beworben und die Auffuhrentschädigung pro Kuh für die Bauern und Viehhändler deutlich erhöht; von neun auf 20 Franken. Auch der frühere Deckel von 100 Franken wurde aufgehoben.

Von einem Anreiz will die Stadt Wil dennoch nicht sprechen. Der höhere Betrag solle «nur für den Aufwand etwas entschädigen und Wertschätzung zeigen», schreibt Susanne Wahrenberger, Mitarbeiterin bei der Kommunikationsstelle der Stadt. Bei gutem Wetter rechnet die Stadt aufgrund erster Rückmeldungen mit rund 40 Kühen. Platz hat es auf dem Viehmarkplatz maximal für 60 Kühe.

Im vergangenen Frühling blieb der Viehmarktplatz leer. Bild: Renato Schatz

Auch Landmaschinen werden wieder ausgestellt

Einiges wird neu. Ein Festzelt wird es geben, Kleintiere zum Streicheln, eine Box mit Mastschweinen und eine Sau mit Ferkeln, wie an der «Art Garden», der Gartenausstellung, die jeweils im Frühling in der Oberen Bahnhofstrasse stattfindet. Ein Hauch von Olma also. Das Rahmenprogramm dürfte vor allem Besucherinnen und Besucher mit Kindern anziehen.

Am Othmarsmarkt werden an der Grabenstrasse auch wieder landwirtschaftliche Produkte, etwa von Direktvermarktern, verkauft. Dazu wurden ausgewählte Anbieter angeschrieben. Mit Erfolg, wie es bei der Stadt heisst.

Am 22. November werden Standbetreiber nach Wil kommen, die in den letzten Jahren nicht mehr gekommen seien. Ebenfalls zum ersten Mal seit Jahren wird zudem eine Landmaschinenausstellung stattfinden. Auch die Futterverkäufer sollen im November, anders als noch im Frühling, nicht vergeblich nach Wil kommen.

Anmelden müssen sich die Bauern weiterhin nicht

Die Neuerungen sind auch das Resultat von Gesprächen, welche die Stadt in den letzten Monaten mit den Landwirten geführt hat. Dabei seien «die Bedürfnisse abgeholt worden», heisst es bei der Stadt. Nun seien die Landwirte, die in früheren Jahren zuverlässig am Viehmarkt teilgenommen hatten, mit einem Schreiben auf die Neuerungen aufmerksam gemacht worden.

Auch wenn es Planungssicherheit schaffen würde: Die Bauern und Händler müssen sich wie bis anhin nicht vorgängig für den Wiler Viehmarkt anmelden. So soll die Hemmschwelle für die Teilnahme tief gehalten werden.