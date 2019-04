Mario Breu tritt aus dem Wiler Stadtparlament zurück Nach zehn Jahren verabschiedet sich Mario Breu aus dem Wiler Stadtparlament. Der FDP-Politiker will sich in Zukunft stärker auf seine beruflichen Herausforderungen konzentrieren. Gianni Amstutz

Mario Breu hat seine politische Karriere beendet. (Bild: PD)

«Ich habe mich entschlossen, aus dem Parlament zurückzutreten, um mir persönlich die Chance und die Zeit zu verschaffen, mich auch in anderen Bereichen weiterzuentwickeln», schrieb Breu in seinem Rücktrittsgesuch, das von Parteikollege und Parlamentspräsident Mark Flückiger an der Parlamentssitzung verlesen wurde. Zu seinem Abschied formulierte Breu noch drei Wünsche für die künftige Arbeit im Parlament: «Bleibt hart in der Sache, aber fair im Umgang. Gebt euch nicht mit dem Verwalten zufrieden, sondern unterstützt eine gemeinsame Vision für Wil. Und habt Spass am Wirken.»

Wie die FDP Wil in einer Mitteilung schreibt, habe es für Mario Breu in den vergangenen zehn Jahren mehr politische Hochs als Tiefs gegeben. Hierzu zählten unter anderem das deutliche Ja der Wiler Stimmberechtigten zur Steuerfusssenkung von 120 auf 118 Prozent vom 10. März 2019 wie auch diejenige von 129 auf 120 Prozent im Vorjahr. Breu habe durch seinen Einsatz für die beiden Steuersenkungen wesentlich zur Erhöhung der Steuerattraktivität der Stadt Wil gegenüber anderen St. Galler Gemeinden beigetragen.



Adrian Bachmann übernimmt Fraktionsvorsitz

Mit Mario Breu verliert die FDP nicht nur ein langjähriges und politisch versiertes Mitglied ihrer Fraktion, sondern auch ihren Fraktionspräsidenten. Mit Adrian Bachmann hat die Partei allerdings bereits einen nicht minder erfahrenen Nachfolger für den Fraktionsvorsitz gefunden. Der 47-Jährige Vater zweier Kinder wurde wie Mario Breu 2009 ins Stadtparlament gewählt. 2015 amtete er als dessen Präsident. Der studierte Staatswissenschaftler arbeitet als betriebswirtschaftlicher Mitarbeiter im Amt für Mittelschulen des Kantons St. Gallen. Zudem verfügt er über einen Master of Business Administration.



Noch nicht geklärt ist hingegen, wer für Mario Breu ins Parlament nachrücken wird. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass es eine Frau sein wird und damit die FDP als letzte reine Männerfraktion im Parlament bald Geschichte sein. Auf dem ersten Ersatzplatz steht Manuela Ebneter, auf dem zweiten Cornelia Kunz. Die Partei werde zu gegebener Zeit über die Nachfolge von Mario Breu informieren, heisst es.