«Maestrani» bringt die Kakaobohne ins Flawiler Naturschutzgebiet Botsberger Riet Zum Auftakt der Sommerferien lädt der Flawiler Schokoladenhersteller Maestrani ins Freie. Statt auf den Chocolarium-Rundgang geht’s mit dem Smartphone und der ganzen Familie ins Botsberger Riet. Oder man tut das eine, ohne das andere zu lassen.

Die Karte weist den Weg ums Botsberger Riet. Unterwegs gibt es verschiedene Aufgaben zu lösen und die Möglichkeit, hautnah die Natur zu erleben. Maestrani lanciert mit der Outdoor-Spieltour einen interaktiven Rundgang durchs Flawiler Naturschutzgebiet. Bild: PD

390000 Besucher, zwei Millionen kostenfrei vernaschte «Minörli» und «Munzli», ein Anteil von lediglich zehn Prozent an ausländischen Besuchern und eine Empfehlungsrate von 98 Prozent. Drei Jahre nach der Eröffnung der Erlebniswelt Maestrani’s Chocolarium und gut fünf Monate vor dem Wechsel der operativen Unternehmensleitung von Markus Vettiger zu Christoph Birchler zieht der Flawiler Schokoladenhersteller eine Zwischenbilanz.

Schokolade vermittelt Glücksmomente. Damit allein lässt sich die anhaltende Nachfrage nach Erlebnisrundgängen, Shop-, Kurs- und Eventbesuchen jedoch nicht begründen. Nebst dem Naschen fasziniere der Live-Einblick in die Produktion und der interaktive Aufbau der Erlebnistour, hiess es am Medienanlass vom Dienstag. Dennoch brauche es immer wieder neue Angebote. Ein solches wurde am gestrigen internationalen Tag der Schokolade lanciert und führt die Besucherinnen und Besucher über die Schwelle des Chocolariums hinaus ins benachbarte Botsberger Riet.

Aufgaben lösen und die Natur entdecken

Die Outdoor-Spieltour führt mit Hilfe einer kostenlosen App auf einer 2,3 Kilometer langen Strecke durchs Naturschutzgebiet. Unter dem Motto «Hilf Aquilino Maestrani dabei, seine Schoggifreunde zu finden, und sende ihm die fehlenden Zutaten für seine Schoggi» gilt es, verschiedene Aufgaben zu lösen. Gleichzeitig bietet sich die Möglichkeit, Wissenswertes über das Leben auf den Wiesen, in den Hecken und Teichen der Rietlandschaft zu erfahren.

Ausgangspunkt ist der Eingangsbereich des Chocolariums, Zielort der Shop, wo abschliessend eine süsse Belohnung abgeholt werden darf. Die Tour ist mit keinerlei Kosten verbunden und kann unabhängig vom Besuch der «Schokoladenfabrik des Glücks» selbstständig absolviert werden. Aufgrund des Starts im Foyer allerdings ausschliesslich während der Öffnungszeiten der Erlebniswelt.

Die Outdoor-Spieltour ist nach den beiden Schoggizimmern im Hotel Säntispark in Abtwil die zweite Kooperation von Maestrani im Tourismusbereich und soll nicht zuletzt den in der Unternehmenskultur verankerten Nachhaltigkeitsgrundsatz sichtbar machen, wie die Firmenleitung an der Präsentation des Angebots informierte.

Naturschutz und Technik – kein Widerspruch

Gewiss sei es ein Spagat, Natur und moderne Technik zusammenzubringen, sagt Urs Berger, Lead Product Management & Sales bei Maestrani. Im neuen Outdoorspiel sieht der ehemalige Ausserrhoder Tourismusdirektor aber die Chance, Kindern Anreize zu geben: sie zu motivieren, nach draussen zu gehen, die Natur wahrzunehmen und etwas zu lernen. «Es geht ja nicht nur darum, im Baum den imaginären Tukan zu finden oder mit dem Eichhörnchen auf Nüssesuche zu gehen. Es wird auch Wissen über Wildbienen vermittelt oder der Wert von Hecken erklärt.»

Zusammenarbeit mit dem Naturschutzverein

Das Botsberger Riet ist für Flawil ein wichtiges Naherholungsgebiet. 84 Vogelarten konnten hier schon beobachtet werden. Auch viele Amphibien, seltene Heuschrecken und Libellen haben rund um die Teiche eine Heimat gefunden. Berger ist sich der Bedeutung des Gebiets bewusst. Die Projekterarbeitung habe deshalb auch in enger Zusammenarbeit mit dem Naturschutzverein sowie unter Einbezug der Grundeigentümer stattgefunden. Beispielsweise sei im Vornherein klar gewesen, dass keine baulichen Eingriffe wie Posten oder Schilder bewilligt würden.

Es werden denn auch keine Völkerwanderungen, sondern kleine Gruppen erwartet. Urs Berger geht von 10000 bis 15000 Personen aus, die das Familienprogramm jährlich nutzen werden. Mit der Kooperation sind für Maestrani keine Auflagen verbunden. Auch nicht hinsichtlich einer grösseren Belastung des Riets im Bereich des Litterings. «Die Wege sind öffentlich, für deren Unterhalt ist deshalb die Gemeinde zuständig», sagt Berger.