Mängel im Flawa-Teilzonenplan: Rekursverfahren läuft

Der 2017 erlassene Teilzonenplan «Flawa-Areal Ost» sieht eine Umzonung des rund 7000 Quadratmeter grossen Areals vor. Die Flawa braucht das leerstehende Werk 1 nicht mehr, will aber auch keine Industriebrache. Damit ein solcher «Wohnpark» möglich ist, muss das Areal, das sich in einer Industrie- und Gewerbezone befindet, in die Wohn- und Gewerbezone 4 überführt werden. «Das Gebiet soll aufgrund der grossen Bedeutung in der Nähe des Zentrums hochwertig überbaut werden», so das Ziel der Gemeinde.

Das Vorhaben stiess wiederholt auf Gegenwehr. Im Frühling 2018 gab es sieben Einsprachen gegen die Zonenänderung, gegen den Teilzonenplan wurde das Referendum ergriffen. Die Gegnerschaft begründete ihre Haltung mit fehlenden Details der Planung und Angst vor einem überdimensionierten Bauvorhaben. An der Abstimmung vom 25. November sprachen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger aber deutlich für den Teilzonenplan aus: 1917 Stimmberechtigte waren dafür, 834 dagegen. Im Dezember wurde gegen die Ablehnung der Einsprachen beim Kanton Rekurs erhoben. Dieser ist hängig und hat zu der erwähnten Vernehmlassung geführt. (tos)