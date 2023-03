Eine weitere Pendenz war ein Kredit zur Ausarbeitung des Projekts Werkhof in der Höhe von 900’000 Franken. Zudem stellte die Wiler Bau- und Verkehrskommission den Antrag, dass zeitgleich mit der Volksabstimmung im kommenden Jahr Ideen über die Nutzung der freiwerdenden Liegenschaften vorliegen. Beide Anträge wurden angenommen.

Als letzte Pendenz stand eine Motion der Geschäftsprüfungskommission (GPK) an, welche die Einführung einer Leistungserfassung in allen Departementen vorschlägt. «Das Konzept hat sich an anderen Standorten bewährt», sagte Luc Kauf, Vorsitzender der GPK. In Gossau werden bereits seit 2005 die Leistungen erfasst. Stadtpräsident Hans Mäder sagte: «Mit der Erfassung können wertvolle Informationen gewonnen werden, doch sie ist auch mit Kosten verbunden.» Daher sei eine sorgfältige Kosten-Nutzen-Analyse unabdingbar. Nach einer dreissigminütigen Diskussion wurde die Motion relativ knapp mit 22:17 Ja-Stimmen als erheblich erklärt. (alr)