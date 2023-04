Mädchensekundarschule Vertragslosen Zustand mit «Kathi Wil» vermeiden – Parlament weist den vorgeschlagenen Vertrag an den Stadtrat zurück Der aktuell gültige Vertrag zwischen der Stadt Wil und der Stiftung Schule St.Katharina läuft im Sommer aus und soll verlängert werden. Dies, um einen vertragslosen Zustand zu vermeiden. Das Parlament weist das Geschäft nun an den Stadtrat zurück und verlangt klare Fristen. Zudem hat das Parlament Projektgelder für den Neubau des Werkhofs genehmigt.

Der bestehende Vertrag mit dem «Kathi Wil» ist nur noch bis Juli 2023 gültig. Bild: Sabrina Manser

Der Fall «Kathi Wil» liegt derzeit beim Bundesgericht. Doch der Schulvertrag zwischen der Stadt und der Stiftung in der Fassung Nachtrag I läuft am 31. Juli 2023 aus. Ein neuer Vertrag ist noch nicht ausgearbeitet. Der Stadtrat beantragte deshalb dem Parlament, die Frist des Nachtrags I mit dem Nachtrag II zu verlängern. Damit soll ein vertragsloser Zustand ab dem Sommer vermieden werden. Träte ein solcher ein, müssten die Wiler Oberstufen auf einen Schlag rund 150 Schülerinnen des Kathis aufnehmen. Am Donnerstagabend wies das Parlament die Vorlage zurück.

Ein Enddatum für Vertragsverhandlung

Die Bildungskommission stellte den Rückweisungsantrag. Aussagen zu den Fristen würden im Nachtrag II fehlen, sagte Kommissionsvorsitzende Dora Luginbühl. Wenn kein Nachfolgevertrag bis Juli 2025 zustande kommt, soll der Vertrag beendet werden, so die Forderung. Die Vorlage des Stadtrats sah vor, dass die Fassung Nachtrag II beim Scheitern der Vertragsverhandlung mit einer fünfjährigen Kündigungsfrist beendet werden könnte.

Niemand wolle im Sommer einen vertragslosen Zustand, sagte die Kommissionsvorsitzende. Darin war man sich eigentlich einig. Nur: Sollte der Nachtrag II mit oder ohne Terminierung sein?

Claudio Altwegg, FDP, sagte, man wolle eine klare Fristenregelung und bei den Vertragsverhandlungen zügig zu einem Ergebnis kommen. Das Kathi sei ein emotionales Thema, sagte Christina Rüdiger, SVP. «Es braucht deshalb möglichst schnell eine Beruhigung und ein Enddatum für die Verhandlung des Schulvertrags.»

Gleicher Meinung war die SP. Man gehe zudem davon aus, dass bis zum Sommer die neue Fassung des Nachtrags II vorliege, so Anja Bernet. Ein vertragsloser Zustand dürfte deshalb nicht eintreten. Das aber war die Sorge der Mitte. «Wenn wir das Geschäft jetzt zurückweisen, kommen wir in Zeitnot», sagte Christine Hasler. Eine Befristung sei nicht notwendig, da ein Fahrplan vorliege, ergänzte die Parteikollegin Sandra Lusti. Michael Sarbach, Grüne Prowil und seit 14 Jahren Lehrer am Kathi, sagte: «Mit einer Rückweisung schaffen wir Unsicherheiten im Lösungsfindungsprozess.»

SP-Fraktionspräsidentin tritt zurück Silvia Ammann, Fraktionspräsidentin der SP, hat am Donnerstagabend ihren Rücktritt aus dem Parlament bekannt gegeben. Ammann war seit Anfang 2006 Stadtparlamentarierin. Nachrücken könnte allenfalls Mirta Sauer, Co-Präsidentin der SP Wil. (lsf)

Der Stadtrat hat einen Fahrplan

Eine Befristung des Nachtrags II brauche es nicht, sagte der zuständige Stadtrat Jigme Shitsetsang. «Der Wille, mit einem Nachfolgevertrag ein gemeinsames Ergebnis zu erzielen, ist da.» Zudem habe man einen Zeitplan. Auch Stadtpräsident Hans Mäder schaltete sich ein und wollte eine Rückweisung verhindern. Erfolglos. Der Rückweisungsantrag wurde mit 25:12 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung angenommen.

Der Stadtrat hat nun den Auftrag, mit der Stiftung eine Vertragsverlängerung zu vereinbaren, die eine Befristung des Vertrags spätestens per Ende des Schuljahres 2029/30 vorsieht. Ziel sei, den Nachtrag II mit der entsprechenden Ergänzung bis Anfang Juni ins Parlament zu bringen, so Shitsetsang. Um eben einen vertragslosen Zustand Ende Juli zu vermeiden.