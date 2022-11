Mädchensekundarschule Vertragsloser Zustand mit Kathi Wil vermeiden: Der Stadtrat beantragt dem Parlament eine Verlängerung des bestehenden Vertrags Der im nächsten Sommer auslaufende Vertrag mit der Stiftung Schule St.Katharina soll verlängert werden. Dies beantragt der Stadtrat dem Parlament. Bei einem vertragslosen Zustand müssten die Wiler Oberstufen auf einen Schlag 150 Schülerinnen vom Kathi integrieren.

Der bestehende Vertrag mit dem Kathi Wil ist nur noch bis nächsten Sommer gültig. Bild: Sabrina Manser

Der Fall Kathi Wil liegt derzeit beim Bundesgericht. Die Beschwerdeführer haben im Juni den Fall weitergezogen, nachdem das Verwaltungsgericht des Kantons St.Gallen entschieden hatte, dass die heutige Form der Wiler Mädchensekundarschule St.Katharina rechtens ist. Während sich der rechtliche Hickhack fortsetzt, läuft der Schulvertrag in der Fassung Nachtrag I aus.

Dieser ist seit dem Entscheid des Verwaltungsgerichts im April 2022 – trotz des Weiterzugs des Urteils an das Bundesgericht – in Kraft, da die Beschwerdeführer keine aufschiebende Wirkung beantragt haben. Der Vertrag ist bis zum 31. Juli 2023 befristet. Ein neuer Vertrag hätte bis Ende Juli 2018 abgeschlossen und genehmigt werden müssen, was aufgrund des Rechtsverfahrens aber nicht geschehen ist.

Einen vertragslosen Zustand vermeiden

Nun beantragt der Stadtrat dem Stadtparlament, die Frist des Nachtrags I mit dem Nachtrag II zu verlängern. Damit soll ein vertragsloser Zustand vermieden werden, wie die Stadt in einem Bericht schreibt. Träte ein solcher ein, müssten die Wiler Oberstufen auf einen Schlag rund 150 Schülerinnen des Kathi Wil integrieren. Dafür fehle es der Stadt aktuell an Schulraum. Deshalb gelte es, diese Situation zu vermeiden.

Mit der Verlängerung der Frist soll genügend Zeit für die Verhandlung eines neuen Vertrags bleiben. Scheitern die Verhandlungen oder wird der neue Vertrag nicht genehmigt, soll der Schulvertrag in der Fassung Nachtrag II mit einer fünfjährigen Kündigungsfrist beendet werden. Mit der Kündigungsfrist soll eine geordnete Übernahme der Schülerinnen in die öffentlichen Schulen und eine saubere Beendigung des Vertrags ermöglicht werden, schreibt die Stadt weiter.

Während der Kündigungsfrist dürfte das Schulgeld wegen der sinkenden Zahl der Schülerinnen höher ausfallen. In dieser Zeit soll ein maximales Schulgeld in der Höhe des Durchschnitts des Schulgeldes der kantonalen Oberstufen zuzüglich zehn Prozent gelten. Die Stadt Wil beteiligt sich ebenfalls an den Mehrkosten, der Hauptteil der steigenden Kosten wird von der Stiftung getragen. Dies soll im Nachtrag II geregelt werden.

Ebenfalls wäre die Stiftung verpflichtet, im Fall einer Kündigung des Vertrags die frei werdenden Schulräume bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Ausserdem soll für den Streitfall eine Regelung betreffend Mietzins festgelegt werden.

Verhandlungen für neuen Schulvertrag laufen bereits

Die Verhandlungen für den neuen Schulvertrag laufen bereits seit dem August 2022. Das Parlament gab dem Stadtrat den Auftrag, den neuen Vertrag mit dem Kathi Wil so aufzusetzen, dass es nebst einer Mädchen- auch eine Knabenschule gibt. Auch Realschülerinnen und -schüler sollen aufgenommen werden. Die Verhandlungen dürften noch bis Juli 2023 laufen. Bis das Parlament den neuen Vertrag genehmigt hat, dürfte es Oktober 2024 werden. Danach kann die Bevölkerung das Referendum ergreifen und es käme zu einer Abstimmung.

Doch in einem nächsten Schritt geht es darum, den bestehenden Vertrag zu verlängern. Geschieht dies nicht, besteht ausserdem das Risiko, dass das Bundesgericht auf die neueste Beschwerde gar nicht mehr eintritt, weil das Anfechtungsobjekt ausser Kraft getreten ist. Dann wäre der Fall Kathi nicht abschliessend geklärt. Die Rechtsfragen, die sich zum Teil auf die Bundesverfassung beziehen, seien aber von grundsätzlicher Relevanz, sagte Beschwerdeführer Sebastian Koller im Juni gegenüber dieser Zeitung.