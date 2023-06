MÄDCHEN-SEK Wil droht ein Schul-Chaos: Kathi-Stiftung betreibt vor der Entscheidung im Parlament Überzeugungsarbeit und skizziert die Zukunft Am Donnerstag geht es im Stadtparlament um viel. Lehnen die Volksvertreter einen neuen Vertrag mit der Mädchenschule Kathi ab, endet diesen Sommer eine Ära – zumindest vorerst. Die Zukunft von 160 Schülerinnen wäre ungewiss. Kathi-Stiftungsratspräsident Armin Eugster sagt: «Wir stellen keine Schülerinnen und Lehrpersonen auf die Strasse.»

Offene oder geschlossene Tore für das Kathi? Die Parlamentssitzung von Donnerstag wird wegweisend. Bild: Sabrina Manser

Die Wiler Kathi-Frage ist kompliziert, vertrackt – und seit vielen Jahren äusserst emotional und kontrovers diskutiert. Sollen an der heutigen Mädchensekundarschule auch Knaben aufgenommen werden? Und künftig auch Realschülerinnen und Realschüler?

Die Zukunft des Kathi ist aktuell ungewisser denn je. Denn das Bundesgericht hat zu entscheiden, ob die gängige Praxis rechtens ist, dass Steuergelder für diese Privatschule verwendet werden. Unabhängig davon läuft schon nächsten Monat der Vertrag aus, welcher die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wil und der Stiftung Schule St.Katharina regelt.

Am Donnerstag kommt ein neuer Vertrag ins Stadtparlament. Es ist der sogenannte «Nachtrag II». Dieser sieht vor, dass der im Sommer auslaufende Vertrag verlängert wird. Noch im März wurde er vom Parlament an den Stadtrat zurückgewiesen, um klare Fristen einzubauen. Diese wurden in die vorliegende Version aufgenommen. Sie sieht vor, dass bis spätestens Ende des Jahres 2024 dem Parlament ein neuer Vertrag vorgelegt werden muss. Wäre dies nicht der Fall, wird der Stadtrat den Vertrag mit dem Kathi per Ende des Schuljahres 2029/2030 kündigen.

Kathi will das Volk bestimmen lassen

Beim «Nachtrag II» handelt es sich ein Kompromiss. Der Stiftungsrat des Kathi und der Stadtrat haben den Passus eingebaut, dass es - anders als in der ursprünglichen Formulierung - einer explizite Kündigung des Stadtrats bedarf. Gegen diesen könnte nämlich das Referendum ergriffen werden. Kathi-Stiftungsratspräsident Armin Eugster sagt: «Der ursprüngliche Text hätte ermöglicht, dass das Stadtparlament den Vertrag im Alleingang beenden kann. Das wäre undemokratisch und unfair gegenüber allen im Kathi-Schulbetrieb involvierten Menschen. Wir wollen, dass in jenem Fall das Volk entscheiden könnte, ob das Kathi weiterhin bestehen darf oder nicht.»

Doch nun wird die Situation für das Kathi noch angespannter. Denn die vorberatende Bildungskommission empfiehlt mit 3:2-Stimmen, diesen neuen Vertrag abzulehnen (diese Zeitung hat berichtet). Folgt die Mehrheit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier am Donnerstag diesem Ablehnungsantrag, ist plötzlich gar nichts mehr klar. Dann stünde die Schule bereits ab August dieses Jahres im vertragslosen Zustand da. Es wäre völlig offen, was mit den 160 Kathi-Schülerinnen ab dem neuen Schuljahr geschieht. Die Problematik: Die Stadt Wil müsste auf einen Schlag 160 Jugendliche in die öffentliche Oberstufe integrieren. Doch dazu fehlt der Platz.

Armin Eugster, Präsident der Stiftung Schule St. Katharina Bild: PD

Armin Eugster geht davon aus, dass das Geld für die Beschulung vorerst weiter ans Kathi gesprochen werden müsste, da die Beschulung Pflicht und somit eine gebundene Ausgabe ist. Der Schulunterricht könnte weiterhin mit den bestehenden Lehrpersonen im Kathi stattfinden. Eugster sagt: «Wir stellen keine Schülerinnen und Lehrpersonen auf die Strasse. Als staatlich anerkannte Mädchensekundarschule erfüllen wir bereits seit mehreren Dekaden zuverlässig einen wichtigen Ausbildungsauftrag. Wir glauben an eine Lösung und an das Ja zum «Nachtrag II.»

Unsicherheit wäre gross

Und was sagt der Kathi-Stiftungsratspräsident zur Kritik, dass in den vergangenen Jahren nichts vorwärts gegangen sei in der Kathi-Frage? «Das ist falsch. Die Verzögerungen hat es aus drei sachlichen Gründen gegeben. Die Beschwerden vor Bundesgericht haben Zeit gekostet. Die Neuwahlen des Stadtrates 2020 haben das Ganze verzögert. Und die Rückweisung des Nachtrags II hat den Prozess um ein halbes Jahr nach hinten verschoben», sagt Eugster.

Fakt ist nun aber: Sollte das Kathi ab Sommer in einem vertragslosen Zustand beschulen, würde das grosse Unsicherheiten auf verschiedenen Ebenen mit sich bringen. Da es plötzlich keinen Schulvertrag mehr gäbe, wäre die grosse Konfusion auf dem Schulplatz Wil vorprogrammiert.

Neuer Vertrag soll 2024 stehen

So betreibt Armin Eugster dieser Tage Überzeugungsarbeit bei den Wiler Volksvertretern. Mit dem Ziel, dass der «Nachtrag II» im Parlament eine Mehrheit findet. Eugster geht davon aus, dass es klappen könnte – und dann bis im Frühjahr 2024 der neue Schulvertrag vorliegt. Man sei sich in den Eckpunkten mit dem Stadtrat einig. Die grundsätzlichen Ziele sind bekannt: In einem ersten Schritt sollen künftig auch Realschul-Mädchen im Kathi beschult werden. Und in einem zweiten Schritt soll, an einem anderen Standort in Wil, auch eine Knabenschule nach Kathi-Konzept realisiert werden.

Der Stadtrat will der Parlamentsdebatte von Donnerstag nicht vorgreifen und äussert sich bis dahin nicht zum Thema.

Es steht viel auf dem Spiel am Donnerstag. Für das Kathi, aber auch für den Bildungsplatz Wil. Einen vertraglosen Zustand will niemand. Und trotzdem könnte es diesen schon diesem Sommer geben.