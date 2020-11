Lottospieler machen Kultur: 322'000 Franken aus dem Lotteriefonds fliessen in die Region Wil Der St.Galler Kantonsrat entscheidet in der Novembersession über aktuelle Kulturbeiträge. In der Region Wil profitieren sieben Projekte.

Das Schloss Zuckenriet stammt aus dem 12. Jahrhundert und wird tiefgreifend renoviert. Es ist ein Kulturobjekt von kantonaler Bedeutung. Bild: Hans Suter

Zweimal jährlich entrichtet der Kanton St.Gallen Beiträge aus dem Lotteriefonds an Institutionen und Projekte im Bereich der Kultur. In der Novembersession, die vom 30. November bis 2.Dezember dauert, entscheidet der Kantonsrat auch über sechs Projekte aus der Region Wil.

Weitere 106'400 Franken für das Schloss Zuckenriet

Das Schloss Zuckenriet gilt aus fachlicher Sicht als einzigartig im Kanton St.Gallen, am ehesten vergleichbar mit dem Thurgauer Schloss Hagenwil. Im 12. Jahrhundert im Kern erstellt, befand sich das Schloss um 2010 in einem rohbauähnlichen und unbewohnbaren Zustand. Die aktuellen Eigentümer haben eine dringend notwendige, gross angelegte und tiefgreifende Renovation vorgenommen, für die bereits im Jahr 2014 ein Lotteriefondsbeitrag ausgerichtet wurde. Nach sechs Jahren Bauzeit und deutlichen Mehrkosten soll mit dem erneuten Beitrag die Fertigstellung gesichert werden. Seit 2017 ist dieses Gebäude als Kulturobjekt von kantonaler Bedeutung ausgeschieden. Die Gesamtsanierungskosten belaufen sich auf 366'5000 Franken. Darin sind denkmalpflegebedingt anrechenbare Aufwendungen von 354'500 Franken enthalten. Bei einem Beitragssatz von 30 Prozent (kantonale Bedeutung) ergibt sich ein Subventionsbeitrag des Kantons von 106'400 Franken.

38'600 Franken für die Villa Roseck in Kirchberg

Die aussergewöhnliche Jugendstilvilla Rosenbergstrasse 5 wurde um 1906/07 für den Stickereifabrikanten Paul Huber erbaut. Sie besitzt Fassaden mit Treppengiebeln, gotisierenden Fenstern und im Erdgeschoss einen Erker mit bunten Glasmalereifenstern. Die reiche originale Innenausstattung umfasst Bodenbeläge, Täfer, Einbauten, Linkrusta und teilweise Malereien. Wegen eines Besitzerwechsels und eines vorangegangenen Wasserschadens musste das Innere restauriert und instand gestellt werden. Holzoberflächen werden teilweise durch den Restaurator mazeriert, um Fehlstellen durch unsachgemässe Behandlung des Holzwerks zu retuschieren. Ein durch eine Fachperson erstelltes Farbkonzept stellt die Harmonie der Innenräume der Villa wieder her. Seit dem Jahr 2017 ist dieses Gebäude als Kulturobjekt von kantonaler Bedeutung ausgeschieden.

Die rund 105-jährige Villa Roseck in Kirchberg wird einer umfassenden Innenrenovation unterzogen. Das Gebäude ist ein Kulturobjekt von kantonaler Bedeutung. Bild: Hans Suter

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 374'148 Franken bei denkmalpflegebedingt anrechenbaren Aufwendungen von 128'514 Franken. Der Kanton übernimmt 38'600 Franken.

37'000 Franken für die Erneuerung des Biberpfads

Der WWF-Biberpfad zwischen Oberbüren und Niederbüren wurde im Jahr 2009 errichtet. Am Uferweg entlang der Thur vermittelt er auf zehn Infotafeln Wissen über den Biber und seine Lebensweise sowie den Wert und die Bedeutung von Fliessgewässern. Das ein beliebte Ausflugsziel für Familien, Einzelpersonen und Gruppen zeigt mittlerweile Verschleisserscheinungen, die eine Überarbeitung und Erneuerung nötig machen. Bis zur Wiedereröffnung im Mai 2021 sollen die Inhalte der Tafeln aktualisiert und die Holzgestelle ausgetauscht werden. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Robustheit und Langlebigkeit des verwendeten Materials, aber auch auf der Erhöhung der Attraktivität des Pfads durch die Erweiterung um neue, interaktive Elemente und Spielgeräte wie einen Biberbau aus Holz oder die sogenannte «Biberrutsche».

An der Thur zwischen Oberbüren und Niederbüren gibt es einen WWF-Biberlehrpfad. Mit einem Kostenaufwand von knapp 114000 Franken wird er erneuert. Bild: Hans Suter

Für die Erneuerung des Biberpfads rechnet der WWF mit Gesamtkosten von 113'850 Franken und Eigenleistungen von rund 10'000 Franken. Rund 60'000 Franken werden aus der privaten Förderung erwartet, weitere 4000 Franken sind bei Gemeinden angefragt. Der Kanton unterstützt das Engagement des WWF, den Biber und seinen Lebensraum spielerisch und anschaulich einer breiten Bevölkerung zu vermitteln, mit den angefragten 37'000 Franken.

Künstlerische Installationen im öffentlichen Raum

«Mobile» ist eine Zusammenarbeit des Vereins «Café des Visions», der Fachhochschule St.Gallen und der Städte St.Gallen und Wil. Das Projekt sieht vor, dass ab Sommer 2021 im öffentlichen Raum in St.Gallen und Wil verschiedene künstlerische Installationen geschaffen werden, die zur Beteiligung am politischen und gesellschaftlichen Leben anregen. Das von der Künstlerin Anna Graber (Café des Visions) gestaltete mobile Freiluftparlament erreicht so insbesondere auch Menschen, die bislang kaum klassische Formen der Beteiligung nutzten oder nutzen konnten. «Mobile» wird von der Eidgenössischen Kommission für Migration (EKM) mit 150'000 Franken und von den beiden Städten St.Gallen und Wil mit 40'000 Franken gefördert. Die Gesamtkosten für das Projekt sind mit 385'000 Franken veranschlagt und sehen Eigenleistungen der beteiligten Institutionen in der Höhe von 155'000 Franken vor. Der Kanton St.Gallen unterstützt das Projekt, das Kultur, Migration und politische Partizipation verbindet, mit dem angefragten Beitrag von 20'000 Franken.

Literarischer Nachlass von Peter Angst wird editiert

10'000 Franken gehen an Beatrice Häfliger in Hoffeld für die editorische Aufarbeitung von Werk und literarischem Nachlass von Peter Angst (1950–2018). Dieser arbeitete nach dem Gymnasium als Meteorologe in Arosa, trampte durch Nordafrika, studierte klinische Psychologie an der Universität Zürich, gründete eine Landkommune am Mutschellen, bereiste die Sahara, erlangte das Zürcher Lehrerpatent und lebte danach in Damaskus, im Tösstal, sowie vier Winterhalbjahre auf dem Peloponnes und schliesslich in Hoffeld im Toggenburg mit seiner Frau Beatrice Häfliger. Nach seinem Tod hat sie sich seinem literarischen Nachlass und dessen Veröffentlichung verschrieben. Nun sollen seine Haiku-Dichtungen im Buch «Die Wälder», der Roman «Vom Zürichsee» sowie die in seinen letzten fünf Monaten entstandene Erzählung «Die Wildtiere» im Wolfbach Verlag erscheinen.

12'000 Arbeiten systematisch archivieren und zugänglich machen

70'000 Franken gehen an die Ateliers – Living Museum in der Psychiatrie St.Gallen Nord (PNSG) in Wil, die seit 2002 bestehen. Seit diesem Zeitpunkt haben Tausende Menschen mit psychischen Erkrankungen beachtenswerte und schützenswerte Werke zum Teil mit extraordinärem Charakter erschaffen. Vielfach wurden die Werke von ihren Schöpfern in der Psychiatrie St.Gallen Nord zurückgelassen. Rund 12'000 Arbeiten haben sich in einem Lager angesammelt, die aber noch nicht systematisch archiviert und für die Öffentlichkeit bislang unzugänglich sind. Nun steht das Bewahren einer geeigneten Auswahl der im Living Museum entstandenen Werke im Vordergrund. Es wird eine ganzheitlich angelegte Lösung für die langfristige und fachgerechte Aufbewahrung und Sicherung vergangener wie künftiger Werke angestrebt. Die Gesamtkosten für die Aufarbeitung des Sammlungsbestands belaufen sich auf 400'000 Franken.

Ausserdem beteiligt sich der Kanton mit 40'000 Franken an den zwei beruflichen Experimentierlabors in Uzwil und Ebnat-Kappel.