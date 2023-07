Lokaljournalismus «Hallowil» sagt Tschüss: Die Wiler Newsplattform ist nach über 20 Jahren am Ende Die Ostschweizer Medien AG, welche die Redaktion von hallowil.ch vor einem Jahr übernommen hat, konzentriert sich künftig ausschliesslich auf ihr Hauptangebot «Die Ostschweiz». Da die Genossenschaft «Hallowil» die Bilanz deponieren musste, wird die Wiler Newsplattform nicht weiter betrieben.

Auf der Newsplattform hallowil.ch wird es künftig keine Aktivitäten mehr geben. Bild: Larissa Flammer

Nun ist endgültig Schluss mit der Onlinezeitung hallowil.ch. Nach mehreren turbulenten Jahren werden die Aktivitäten auf der Plattform eingestellt, wie einer Medienmitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist.

Vor einem Jahr hat die in St.Gallen beheimatete Ostschweizer Medien AG, welche das Portal dieostschweiz.ch betreibt, die Bereiche Redaktion und Verkauf von hallowil.ch übernommen. Nun will sich das Verlagshaus vollständig auf sein Hauptangebot «Die Ostschweiz» konzentrieren und stellt «Hallowil» ein.

«Durch die Fokussierung können die journalistischen Ressourcen gebündelt und den Leserinnen und Lesern eine noch umfassendere Berichterstattung über die Region geliefert werden», teilt das Unternehmen mit. Manuela Bruhin, die «Hallowil» als Redaktorin betreut hat, werde künftig vollumfänglich für «Die Ostschweiz» tätig sein und weiterhin auch die Region Wil journalistisch betreuen.

Vom Projekt des Medienpioniers zur Genossenschaft

«Hallowil» ist im Sommer 2018 aus infowilplus.ch hervorgegangen. Es handelte sich damals um ein Pionierprojekt, da man regionale Online-News-Portale damals noch nicht kannte. Der Zuzwiler Niklaus Jung hatte infowilplus.ch im Jahr 2000 lanciert und die Plattform schliesslich 2018 an die Kanawai AG verkauft. Sie stieg Ende 2020 wieder aus und Niklaus Jung kaufte die Plattform zurück, verstarb aber wenige Wochen später überraschend.

Die Genossenschaft, welche die Plattform in der Folge übernahm, geriet im vergangenen Jahr in finanzielle Nöte. Von einem «Liquiditätsengpass» als Folge der Auswirkungen der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine war die Rede. Ende des vergangenen Jahres musste die Genossenschaft schliesslich die Bilanz deponieren.

Mit «Hallowil» verabschiedet sich eine von drei Newsplattformen aus dem Medienmarkt der Region Wil. Neben dieser Zeitung, die auf www.wilerzeitung.ch über die Region berichtet, ist auch noch die 24er-Gruppe mit wil24.ch und uzwil24.ch lokal aktiv.