UMSTRUKTURIERUNG Eine Fusion mit hallowil kam nicht in Frage: Mehrere 24er-Portale gehen in der neuen Cavelti Medien AG auf Es ist Bewegung in der Medienwelt der Region Wil. Die drei Unternehmen Cavelti AG, Verlag Fürstenland24 und die Fabrik12 gründen per 1. Oktober die Cavelti Medien AG. Es geht dabei auch darum, die Zukunft von vier Onlinezeitungen zu sichern.

Freuen sich über den Zusammenschluss: Jürg Grau, Co-Geschäftsleiter Cavelti Medien AG, Franziska Cavelti, VR-Präsidentin Cavelti Medien AG, David Hugi Co-Geschäftsleiter Cavelti Medien AG, Claudio Cavelti Verwaltungsrat Cavelti Medien AG (von links). Bild: PD

«Nun sind wir breiter aufgestellt und in ein grösseres Unternehmen eingebettet. Es ging darum, die mittelfristige Zukunft der Portale zu sichern.» Das sagt Jürg Grau, der seit geraumer Zeit die Onlinezeitungen Wil24, Uzwil24, Gossau24 und Herisau24 unter dem Dach von Fürstenland24 betreibt.

Mit «breiter» ist der Zusammenschluss von Cavelti AG, Fürstenland24 und Fabrik12 zur Cavelti Medien AG mit Sitz in Gossau gemeint. Die Cavelti AG existiert seit bald 150 Jahren und ist heute als Verlagshaus und Produzentin von verschiedenen Gemeindepublikationen in der Region tätig. Durch die Gründung des neuen Unternehmens auf der Basis des Verlages Fürstenland24 will das Unternehmen die Wertschöpfungskette stärken. Zudem will es den Gemeinden den Schritt in die digitale Newswelt ermöglichen, wie es in einer am Freitag verschickten Mitteilung heisst.

Franziska Cavelti, Mitinhaberin der Cavelti AG, sagt:

«Der Fokus wird auf die Förderung des Lokaljournalismus gelegt, in enger Zusammenarbeit mit Politik, Wirtschaft, Gemeinden und Vereinen.»

Jürg Grau sagt zu diesem Schritt: «Die von mir gegründeten vier 24er-Portale werden in das neue, grössere Unternehmen überführt. Dies gewährleistet Kontinuität und ermöglicht eine Weiterentwicklung der Newsportale.»

Geteilte Geschäftsführung

Die Fabrik12 begleitet heute KMU und Verbände in Kommunikationsfragen. Inhaber David Hugi sagt:

«Durch den Rückzug der Tageszeitungen ist in unserer Region ein Vakuum entstanden.»

Dieses wolle man füllen.

Die Geschäftsführung und Redaktionsleitung teilen sich die beiden Unternehmer sowie Mitaktionäre Jürg Grau und David Hugi. Daneben sind sie weiterhin in ihren eigenen Betrieben tätig. Ab dem 1. November wird eine zusätzliche Person journalistisch für die Portale tätig sein.

Die Cavelti Medien AG startet am 1. Oktober ihren operativen Betrieb mit sechs Mitarbeitenden am Standort Gossau. Das neue Unternehmen ist im Gebäude der Cavelti AG angesiedelt. Die Portale bleiben bestehen, eine journalistische Neuausrichtung ist nicht geplant.

Kein Zusammenschluss mit anderer Wiler Onlinezeitung

Manch Aussenstehender hätte sich auch vorstellen können, dass sich die 24er-Portale mit der Wiler Onlinezeitung hallowil.ch zusammenschliessen, da sie ähnliche Beiträge publizieren. Doch das war für Jürg Grau kein Thema. Er sagt: «Ich würde bei diesem Schritt keinen Vorteil sehen. Ein bald 150-jähriger Partner mit Druckerei bringt mehr Synergien.» (sdu/pd)