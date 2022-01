LIVETICKER Zweites Testspiel jetzt live: Kommt der FC Wil zum ersten Sieg des Jahres? Nach dem 2:2 am Dienstag gegen GC trägt der FC Wil heute das zweite Vorbereitungsspiel hinsichtlich der Challenge-League-Rückrunde aus. Im heimischen Bergholz empfängt er Dornbirn aus der zweithöchsten Liga Österreichs. Zu verfolgen jetzt im Liveticker.

Gibt es für Kastrijot Ndau und die Wiler im zweiten Testspiel des Jahres den ersten Sieg? Bild: Claudio Thoma, Freshfocus

Der Liveticker des Testspiels FC Wil - FC Dornbirn:

2. Minute

Doppelchance für die Gäste. Rikal scheitert von links, Friedrich von rechts jeweils aus spitzem Winkel an Torhüter Keller.

Anpfiff

Auf gehts zu diesem Testspiel. Katnik stösst für die Gäste an.

12:57 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Nico Gianforte aus Aadorf.

12:55 Uhr

Dornbirns neuer Cheftrainer Muhammet Akagündüz hat sich für folgende Startformation entschieden. Im Tor steht Lang. Zudem laufen auf Domig, Friedrich, Imre, Jokic, Katnik, Krizic, Prirsch, Rikal, Rusch und Wächter.

12:52 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen. Wils Trainer Brunello Iacopetta schenkt in einem 4-3-3-System zu Beginn folgender Formation das Vertrauen. Im Tor beginnt heute Keller. Die Abwehr bilden von rechts her gesehen Frei, Talabidi, Muntwiler und Brahimi. Im Mittelfeld spielen Tonbul, Zumberi und Reichmuth. Für Tore sorgen sollen Lukembila, Silvio und Bahloul.

12:49 Uhr

Der FC Dornbirn blickt auf eine schwierige Hinrunde zurück und ist akut vom Abstieg bedroht. Aktuell liegen die Vorarlberger auf Platz 14 der 16 Mannschaften umspannenden Liga. Rückrundenstart ist für die Österreicher drei Wochen später als in der Challenge League, nämlich am 18. Februar.

12:46 Uhr

Für die Wiler ist es das zweite Vorbereitungsspiel, nachdem sie am Dienstag dieser Woche an gleicher Stelle gegen die Grasshoppers zu einem 2:2-Unentschieden gekommen waren. Nur zu einem 2:2, ist festzuhalten. Denn zur Pause hatten die Wiler gegen den Rekordmeister noch mit 2:0 geführt und den zweiten Gegentreffer in der Nachspielzeit mit der letzten Aktion des Spiels kassiert.

12:43 Uhr

Während am Lauberhorn der Skiklassiker auf dem Programm steht und sich womöglich Schweizer und Österreicher duellieren, wird im Wiler Südquartier zwischen Schweizern und Österreichern gekickt. Sportlerherz, was willst du mehr. Herzlich willkommen aus dem Sportpark Bergholz zum Testspiel zwischen FC Wil gegen den FC Dornbirn aus der zweithöchsten Liga Österreichs. Pascal Ibig tickert durch die Partie, zu welcher wegen Corona keine Zuschauer zugelassen sind.