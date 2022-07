Der FC Wil gewinnt deutlich mit 9:1 gegen Gossau. Das Resultat ist auch in der Höhe so verdient. Wil war hier ganz klar mindestens eine Liga besser als sein Gegner. Man könnte sogar sagen, dass der FC Wil höher hätte gewinnen müssen. Vor allem in der ersten Halbzeit liess man einige Topchancen liegen. Nach dem Seitenwechsel gab es zwar eine kurze Phase, in der Wil nicht mehr ganz so dominant war, aber danach waren die Äbtestädter wieder federführend. Vor allem Nikolas Muci wusste zu überzeugen. Der Neuzugang aus Lugano brauchte nur 25 Minuten für seinen Hattrick. Der FC Wil gewinnt also in seiner Hauptprobe für den Meisterschaftsstart mit 9:1. Zu hoch darf man diesen Sieg aber nicht gewichten, denn Neuchâtel Xamax wird eine andere Hausnummer als der FC Gossau.