Der Krienser Stadionspeaker nennt es eine «rüdige Unterhaltung» in der ersten Halbzeit. Aus Wiler Sicht war es dann doch eher ein kompletter Reinfall. Die Gäste liessen es an Vielem mangeln, was sie sonst stark macht. Vor allem fehlte es an Intensität. Das wirkt alles reichlich lässig, eines Freundschaftsspiels knapp würdig. Um es klar festzuhalten: Die Krienser Führung geht in Ordnung, sie ist gar richtig verdient. Nur in einer Phase Mitte der Halbzeit gelang es den favorisierten Gästen, dem Spiel den Stempel aufzudrücken. Ohne Zählbares. Man kann es nicht anders formulieren: Die Wiler sind nicht auf der Höhe der Aufgabe. Denn es ist ja nicht so, dass man einem starken Gegner gegenüberstünde. Es bleibt eigentlich nur die Hoffnung auf eine deutliche Leistungssteigerung nach der Pause.