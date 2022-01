LIVETICKER ZUM NACHLESEN Vom 1:3 zum 4:3 zum Unentschieden: Der FC Wil startet mit einem spektakulärem Remis in die Rückrunde Nach einem 1:3-Rückstand geführt und doch nicht gewonnen: In einem munteren Auf und Ab kommt der FC Wil beim ersten Spiel der Challenge-League-Rückrunde zuhause zu einem 4:4 gegen Leader und Wintermeister FC Vaduz.

Nils Reichmuth und der FC Wil bringt Tabellenführer Vaduz - im Bild ist Linus Obexer - beinahe zu Fall. Bild: Michael Zanghellini, Freshfocus

Der Liveticker zum Spiel FC Wil - FC Vaduz:

Schluss

Für heute soll es das gewesen sein. Vielen Dank für das Interesse an diesem Liveticker. Ich wünsche noch einen schönen Restsonntag. Bis bald. Ciao aus dem Bergholz.

Ausblick

Weiter geht es für den FC Wil am kommenden Samstag (5. Februar) um 18.00 Uhr mit dem Auswärtsspiel in Thun. Auch von dieser Partie werden wir mit eine Liveticker berichten.

Schlussfazit

Was für ein Spektakel - und unter dem Strich eine gerechte Punkteteilung der beiden Mannschaften. Wil hatte in der ersten Halbzeit mehr gute Ansätze, Vaduz in der zweiten. Offensiv sind die Wiler im neuen Jahr angekommen, defensiv noch nicht. Die Gegentore resultierten zu leicht. Da hat Trainer Iacopetta noch einige Arbeit vor sich. Alles in allem aber ein Rückrundenauftakt, der Lust auf mehr macht.

Schlusspfiff

Der FC Wil und der FC Vaduz trennen sich mit einem 4:4-Unentschieden.

94. Minute

Keller faustet den Ball weg.

93. Minute

Noch ein Eckball für Vaduz.

91. Minute

Die Wiler wirken ausgepowert. Fangen sie gar noch den fünften Gegentreffer und beziehen eine späte Niederlage wie im ersten Spiel dieser Saison gegen denselben Gegner im vergangenen Juli?

90. Minute

Es werden mindestens drei Minuten nachgespielt.

86. Minute

Doppelwechsel beim FC Wil. Heule und Reichmuth gehen vom Feld. Für sie spielen neu Frei und Ndau.

85. Minute

TOOOR für den FC Vaduz durch Rapp zum 4:4-Ausgleich. Dritter Treffer an diesem Nachmittag für den gross gewachsenen Stürmer der Liechtensteiner. Dieses Mal per Kopf auf Zuspiel von Fehr.

84. Minute

Doppelwechsel bei den Vaduzern: Staubli muss schon wieder runter und macht Platz für Djokic. Ris kommt für Omerovic.

81. Minute

Staubli versucht es mit einem Abschluss aus zentraler Position. Der Ball geht aber weit übers Tor.

79. Minute

TOOOOOR für den FC Wil durch Touré zum 4:3-Führungstreffer. Fazliu bringt den Eckball von der linken Seite rein. Dort köpft Touré aus fünf Metern in seinem ersten Spiel den Ball zur Führung über die Linie. Gerade einmal sieben Minuten brachte er also nach seiner Einwechslung bis zu seinem ersten Tor im Dress des FC Wil.

78. Minute

Fazliu mit einem Freistoss aus halbrechter Position, der aber an langen Pfosten zur Ecke geklärt werden kann.

73. Minute

Obexer setzt einen Schuss aus 15 Metern links neben das Tor. Man wird das Gefühl nicht los, dass in diesem Spiel das letzte Tor noch nicht gefallen ist.

72. Minute

Bahloul sieht nach einem Foul an Omerovic die gelbe Karte.

72. Minute

Zweiter Wechsel bei den Wilern. Silvio geht vom Feld. Für ihn ist Neuzugang Touré.

70. Minute

Dritter Wechsel bei den Vaduzern. Gajic kommt für Sutter auf den Platz.

66. Minute

890 Zuschauer sind heute im Bergholz.

63. Minute

Die Wiler mit viel Glück. Obexer bringt den Ball in den Strafraum. Dort nimmt Rapp den Ball direkt und setzt ihn an die Latte. Der Abpraller fällt Sutter vor die Füsse und der bringt das Künststück fertig vollkommen frei aus zehn Metern links am Wiler Tor vorbeizuschiessen.

62. Minute

Lukembila mit einem Abschluss aus der Drehung auf Höhe des Elfmeterpunktes. Büchel ist aber rechtzeitig unten und kann den Ball halten.

61. Minute

Erster Wechsel bei den Wilern. Fazliu kommt aufs Feld für Zumberi.

53. Minute

Auch die Vaduzer suchen ihr Heil in der Offensive. Ciceks Abschluss zentral von der Strafraumgrenze geht knapp am rechten Pfosten vorbei.

52. Minute

Was muss man machen, wenn die Defensive nicht ihren besten Tag hat? Richtig Angreifen. Das versuchen die Wiler bislang. Zumberis Abschluss aus 18 Metern wird von Rahimi aber noch geblockt.

48. Minute

TOOOOR für den FC Wil. Was für ein Start in die zweite Halbzeit. Lukembila im schönen Doppelpass mit Reichmuth. Lukembila schliesst von der linken Seite aus spitzem Winkel ab und trifft via rechtem Innenpfosten zum Wiler Ausgleich.

46. Minute

Ein Wechsel bei den Gästen in der Halbzeit. Obexer ersetzt Ulrich. Die Wiler haben keinen Wechsel vorgenommen.

Anpfiff

Auf gehts zur zweiten Halbzeit. Silvio stösst für die Wiler an.

Pausenfazit

Vorne gut, hinten ungenügend. So läst sich die Wiler Leistung in der ersten Hälfte zusammenfassen. In der Offensive waren die Wiler gefährlich und brachten die Vaduzer ein paar Mal in Bedrängnis. In der Defensive merkte man, dass die Eingespieltheit vollkommen fehlt. Jedes mal, wenn die Vaduzer im Angriff waren, wurde es für das Wiler Tor gefährlich. Für den neutralen Zuschauer sicherlich ein unterhaltsames Spiel, für Iacopetta eher weniger. Sind wir gespannt, wie der Wiler Übungsleiter die Defensiven Mängel in der zweiten Halbzeit bereinigen will.

Pausenpfiff

Schiedsrichter Kanagasingam hat genug Tore gesehen und pfeift zur Halbzeit. Der FC Wil geht mir einem 2:3-Rückstand in die Kabine.

45. Minute

Es wird mindestens eine Minute nachgespielt.

44. Minute

TOOOOR für den FC Wil. Die Wiler stecken noch nicht auf. Silvio kommt über die linke Seite und spielt einen Steilpass zu Lukembila. Dieser legt auf der Aus-Linie den Ball in den Rückraum wo der herannahende Bahloul den Ball direkt aus acht Metern mit einem satten Schuss ins Tor befördert.

42. Minute

Heule mit einem Abschluss von der Strafraumgrenze, aber direkt auf Büchel, der den Ball ohne Probleme halten kann.

39. Minute

TOOOR für den FC Vaduz. Gleich im Gegenzug kommen die Gäste mit Sutter über die linkte Seite. Dieser spielt den Ball flach in die Mitte, dort fälscht Fehr den Ball unhaltbar für Keller ab.

39. Minute

Muntwiler mit freier Schussbahn aus der zweiten Reihe. Er setzt den Ball aber deutlich übers Tor. Das ärgert ihn zurecht.

37. Minute

Die Wiler halten in der Offensive gut dagegen, in der Verteidigung sieht man aber, dass die Viererkette noch nicht eingespielt ist. Heisst wenn Vaduz vor das Wiler Tor kommt, wird es meist gefährlich.

34. Minute

TOOOOOR für den FC Vaduz. Die Gäste bringen einen Freistoss von der rechten Seite in den Strafraum. Dort steht Rahimi vollkommen alleine vor dem Tor und köpft Keller an. Der Abpraller landet nochmals von den Füssen von Rahimi und er schiebt den Ball aus zwei Metern zur neuerlichen Vaduzer Führung ein.

33. Minute

Die Wiler wollen den Vaduzern in Sachen Karten anscheinend in nichts nachstehend. Nun ist es Muntwiler, der nach einem harten Einsteigen gegen Rapp die gelbe Karte sieht.

32. Minute

Erste Verwarnung für einen Wiler. Tonbul sieht nach einem Taktischen Foul den gelben Karton.

30. Minute

Erster Wechsel bei den Liechtensteinern. Gasser muss verletzt vom Feld und wird durch Staubli ersetzt. Von dieser Stelle gute Genesung.

27. Minute

Gefahr für das Wiler Tor. Nach einem Eckball kommt Schmid völlig frei zum Kopfball, setzt den Ball aber übers Tor. Das war Glück für die Wiler, den darf man durchaus auch mal machen.

24. Minute

Die Wiler versuchen es mit direkten Pässen, die Vaduzer sind oft einen Schritt zu spät und können sich nur mit einem Foul behelfen.

20. Minute

Lukembila mit einem Abschluss von der Strafraumgrenze. Der Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei. Die Wiler sind bislang die bessere Mannschaft.

18. Minute

Die Nächste Verwarnung des Spiels. Ulrich sieht an nach einem Foul an Bahloul die gelbe Karte.

13. Minute

TOOOOOOOR für den FC Wil. Bahloul läuft an und trifft souverän flach und die linke Ecke.

12. Minute

Elfmeter für Wil. Rahimi bringt im Strafraum Silvio zu Fall. Der Schiedsrichter zeigt zu Recht auf dem Punkt. Rahimi sieht zudem die gelbe Karte.

11. Minute

TOOOOR für den FC Vaduz. Rapp wird auf der linken Aussenbahn mit einem langen Diagonalball lanciert. Talabidi steht falsch und ihm entwischt der Vaduzer Angreifer. Rapp trifft aus halblinker Position in die rechte Ecke zur Führung. Es war dies die erste Offensivaktion der Gäste.

7. Minute

Und wieder die Wiler mit einer Chance. Diesmal ist es Reichmuth der einen Eckball von rechts in den Strafraum bringt. Im Fünfmeterraum setzt Bahloul den Kopfball dann knapp neben den linken Pfosten.

5. Minute

Die Wiler legen gut los in dieser Partie. Zumberi bringt einen Freistoss von der linken Seite in den Strafraum. Dort springt Tonbul nur um Zentimeter unter dem Ball durch.

1. Minute

Nach 24 Sekunden gleich schon die erste Wiler Offensivaktion. Reichmuth kommt über die linke Seite und spielt den Ball flach in den Strafraum. Dort verpasst Silvio das Spielgerät nur knapp vor dem Tor.

Anpfiff

Los gehts im neuen Fussballjahr. Rapp stösst für die Vaduzer an.

14:12 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Anojen Kanagasingam aus Stettlen im Kanton Bern.

14:09 Uhr

Vaduz-Trainer Alessandro Mangiarratti lässt zu Beginn wie folgt spielen: Im Tor steht wie bisher immer in dieser Saison Captain Büchel. Ferner laufen auf Omerovic, Rahimi, Sutter, Cicek, Rapp, Schmid, Ulrich, Gasser, Fehr und Dobras.

14:06 Uhr

Kommen wir nun zu den Mannschaftsaufstellungen. FC-Wil-Trainer Brunello Iacopetta hat sich in einem 4-3-3-System für folgende Startformation entschieden. Im Tor steht Keller. Die Abwehr bilden von rechts nach links Dickenmann, Talabidi, Neuzugang Tonbul und Heule. Im Mittelfeld laufen Zumberi, Muntwiler und Reichmuth auf. Für Torgefahr sollen heute Bahloul, Silvio und Lukembila sorgen.

14:02 Uhr

Ganz anders der FC Vaduz. Er krallte sich mit einem 3:2-Sieg auf der Winterthurer Schützenwiese im letzten Spiel vor Weihnachten den Wintermeistertitel. Gut möglich, dass auf den Abstieg also der direkte Wiederaufstieg folgt. Allerdings mussten die Liechtensteiner im Winter ihren Erfolgstrainer Mario Frick Richtung Luzern ziehen lassen. Gekommen ist der 43-jährige Tessiner Alessandro Mangiarratti, der als Aktiver auch für den FC Wil gespielt hatte. Es war zu Super-League-Zeiten. Neuer Assistent bei Vaduz ist Romain Villiger, der bis in den Herbst hinein auf dem Bergholz wirkte und die rechte Hand von Alex Frei war.

13:58 Uhr

Aus Wiler Sicht war es eine ziemlich ruhige Winterpause, was die Transfers angeht. Bis Mitte dieser Woche. Dann wurde Serkan Izmirlioglu an den FC Luzern in die Super League ausgeliehen. Wer ersetzt ihn in der Innenverteidigung? Zu den Aufstellungen kommen wir gleich. Zuerst stellen wir noch fest, dass die Äbtestädter ziemlich sorglos in die Rückrunde steigen können. Der Ligaerhalt ist schon praktisch fix. Wenn viel für sie läuft, dürfen sie gar nach oben schielen.

13:55 Uhr

König Fussball ist nach einer nur sechswöchigen Verschnaufpause zurück. Im Schweizer Profifussball geht es seit diesem Wochenende wieder um Tore und Punkte. Herzlich willkommen aus dem Sportpark Bergholz, wo mit FC Wil gegen FC Vaduz gleich mal ein internationales Spiel auf dem Programm steht. Können die Äbtestädter den Wintermeister aus dem Fürstentum Liechtenstein ärgern? Pascal Ibig tickert am diesem Sonntagnachmittag durch die Partie. Um 14.15 Uhr geht es los.