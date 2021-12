LIVETICKER Jetzt live aus der Pontaise: Stade Lausanne-Ouchy - FC Wil *2:0 Holt der FC Wil den dritten Auswärtssieg in Folge? Oder gibt es doch die zweite Niederlage hintereinander? Mit dem Gastauftritt bei Stade Lausanne-Ouchy verabschieden sich die Wiler in die Winterpause. Zu verfolgen jetzt im Liveticker.

In Lausanne müssen die Wiler auf ihren kranken Captain Philipp Muntwiler verzichten. Bild: Michael Zanghellini, Freshfocus

Der Liveticker zu FC Stade Lausanne-Ouchy - FC Wil:

46. Minute

Das Spiel läuft wieder. Wils Silvio mit dem Anstoss.

Pause

Die Mannschaften sind zurück: Gleich geht es weiter. Die Lausanner planen zwei weitere Wechsel. Die Wiler noch keinen ersten.

Pausenfazit

Oooops, diese Halbzeit ging schief. Der frühe Gegentreffer war wegweisend. Lausanne-Ouchy konnte in der Folge das tun, was sie können: Defensiv sicher stehen und kontern. So fiel dann das 2:0. Und die Wiler? Das Bemühen ist ihnen nicht abzusprechen. Schon zehn Schüsse haben sie abgegeben, 58 Prozent Ballbesitz stehen zu buche. Aber so richtig gefährlich wurde es nur bei einem Silvio-Kopfball. Und das war noch bei 11 gegen 11. Die defensiven Aussetzer darf man sich auch gegen den Tabellenvorletzten nicht leisten. Das wird trotz Überzahl ein hartes Stück Arbeit, um hier noch zu punkten. Viel wahrscheinlicher ist, dass es in der ungeliebten Pontaise die nächste Enttäuschung absetzt. In der ganzen Vereinsgeschichte gab es hier ja erst einen Sieg des FC Wil trotz schon zahlreicher Gastspiele. Das war vor elf Jahren.

Pausenpfiff

Der FC Wil liegt zur Pause gegen Stade Lausanne-Ouchy mit 0:2 zurück.

45.+2. Minute

Wieder ein harmloser Wiler Abschluss genau auf Steffen. Den Wilern fehlt es in der entscheidenden Szenen an Ideen und Durchsetzungskraft.

45. Minute

Mindestens zwei Minuten werden nachgespielt.

44. Minute

Die Wiler kurz in doppelter Überzahl, da Labeau gepflegt werden musste. Aber Lukembila rutscht im Lausanner Strafraum im entscheidenden Moment aus.

43. Minute

Die Wiler machen es Steffen bisher übrigens ziemlich leicht, um ins Spiel zu finden. Ein paar unplatzierte Abschlüsse, um ihn etwas einzuschiessen. Mehr war da nicht.

41. Minute

Der Freistoss aus knapp 30 Metern trägt dann schon fast das Etikett Verzweiflung: Fazliu unplatziert genau auf Goalie Steffen.

40. Minute

Nächste Verwarnung für Ouchy: Pnos stoppt Fazliu, der sonst recht frei aus Tor hätte zulaufen können. Rot war das nicht, aber eine taktische Gelbe.

38. Minute

Reichmuth versucht es aus rund 20 Metern. Aber aus halblinker Position knapp links daneben.

35. Minute

Defensiv ist das bis jetzt, wie schon letzten Samstag, nicht Challenge-League tauglich. Zur Erinnerung. Die Wiler haben heben dem besten Sturm der Liga halt auch die zweitschlechteste Abwehr. Zweiteres stellen sie grad eindrücklich unter Beweis. Die dirigierende Hand von Muntwiler fehlt an allen Ecken und Enden.

33. Minute

TOOOOOOR für Stade Lausanne-Ouchy durch Hadji zum 2:0. Da stellen sich die Wiler äusserst. Labeau gewinnt auch dieses Laufduell gegen Sauter. Spielt dann zur Mitte, wo Hadji aus drei, vier Metern einschieben kann.

31. Minute

Das wird nun zur Folge haben, dass die Lausanner noch defensiver stehen werden. Wird wohl nicht wirklich einfacher für die Gäste.

28. Minute

Der Freistoss geht komplett in die Hose: Silvio schiesst genau in die Mauer.

27. Minute

Ouchy muss natürlich wechseln: Qarri muss raus, damit Ersatzgoalie Steffen kommen kann.

26. Minute

Rote Karte Karte für Ouchy-Goalie Hammel. Er verhindert den sicheren Ausgleich, weil er Bahloul ummäht. Klarer Platzverweis und Freistoss für Wil dicht an der Strafraumgrenze.

23. Minute

Hier ist die erste Top-Chance für die Wiler: Brahimi wieder mit einer guten Flanke. Dieses Mal genau auf den Kopf von Silvio. Doch dessen Kopfball aus rund fünf Metern Distanz kann Hammel mit einem guten Reflex klären.

20. Minute

Beinahe der Ausgleich: Nach einem Doppelpass geht Brahimi über links. Er spielt gut zur Mitte. Silvio verpasst die Hereingabe knapp. Hinten lauert Bahloul. Aber dazwischen ist Hammel. der den Ball aufnehmen kann.

18. Minute

Die erste Verwarnung des Spiels ist Tatsache: Es trifft Reichmuth für ein Foul in der eigenen Platzhälfte an Bayard. Er fehlt beim Rückrundenstart gegen Vaduz, da es seine vierte Verwarnung der Saison ist.

15. Minute

Das Schwierige für die Wiler ist nun, die Balance zwischen Angriff und Abwehr zu finden. Wenn sie noch ein Tor kassieren, wird das schon ganz anspruchsvoll. Die Wiler mit spielerischen Vorteilen. Aber noch ohne die dicken Chancen. Ouchy ist aber auch da. Hadji schliesst von der Strafraumgrenze ab. Aber Keller ist da, taucht rechts ab und pariert.

12. Minute

Die Wiler versuchen zu reagieren. Aber das dürfte gegen diese massierte Lausanner Abwehr nicht einfach werden. Aber die Wiler stellen ja den besten Angriff der Liga. Da ist also sicher noch was drin.

8. Minute

Beinahe die sofortige Reaktion der Wiler. Nach dem zweiten Wiler Corner des Spiels kommt Sauter im Strafraum zum Abschluss. Kann aber noch geblockt werden.

6. Minute

TOOOOR Stade Lausanne-Ouchy durch Labeau zum 1:0. Ein Pass in die Schnittstelle der Wiler Abwehr voon Hadji genügt, dass Labeau alleine auf das Wiler Tor zuziehen kann. Er hängt Sauter ab, umkurvt auch noch Keller und schiebt dann ins leere Tor ein. Kaltstart für die Wiler in der kalten Pontaise.

4. Minute

Konzentrieren wir uns auf das Geschehen auf dem Rasen. Getan hat sich allerdings noch rein gar nichts.

2. Minute

Das Verhältnis der lautstarken Fans kann ich schon mal präsentieren: 14:6 für die Gastgeber. Beide auf der Haupttribüne übrigens. Beide lautstark. Also auch die Wiler mit ein paar Fans da, obwohl ja die Gästesektoren in den Schweizer Stadien momentan geschlossen sind.

1. Minute

Das Spiel läuft. Labeau für Ouchy mit dem Anstoss.

17:59 Uhr

Die Mannschaften sind da. Die Lausanner ganz in Rot, die Wiler in Anthrazit. Gleich geht es los. Viel Spass mit Stade Lausanne-Ouchy gegen den FC Wil.

17:57 Uhr

Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Mirel Turkes aus Hochdorf im Kanton Luzern.

17:54 Uhr

Ouchy-Trainer Meho Kodro setzt auf ein 3-4-2-1-System und schenkt zu Beginn folgenden Spielern das Vertrauen. Im Tor steht auch im 18. Meisterschaftsspiel dieser Saison Hammel. In der Abwehr beginnen von rechts nach links Kadima, Hajrulahu und Pos. Im Mittelfeld beginnen von rechts her gesehen Asllani, Captain Abdullah, Cueni und Qarri. Im offensiven Mittelfeld laufen auf Bayard (rechts) und Zachary. Einziger Stürmer ist Labeau.

17:50 Uhr

Kommen wir zu den Mannschaftsaufstellungen: Wils Trainer Brunello Iacopetta lässt in einem 4-3-3-System wie folgt spielen. Im Tor steht einmal mehr Keller. Die Abwehr bilden von rechts her gesehen Dickenmann, Talabidi, Sauter und Brahimi. Das Mittelfeld bestücken von rechts nach links Fazliu, Kamber (defensiv) und Reichmuth. Im Sturm agieren von rechts nach links Bahloul, Captain Silvio und Lukembila. Silvio ist Captain, weil der eigentliche Captain, Philiipp Muntwiler, krankheitshalber fehlt. Wie übrigens auch Jones. Es sei bei beiden nicht Corona, lassen die Vereinsverantwortlichen verlauten. Reichmuth profitiert und rückt in die Startformation. Nur sieben Ersatzspieler sitzen auf der Bank. Alle anderen sind nicht verfügbar, um es mal so zu formulieren.

17:47 Uhr

Ein Wiler Sieg ist alles anders als utopisch, aber auch alles andere als ein Selbstläufer. Die Waadtländer haben von den letzten acht Partien nur eine gewonnen. Sechs Mal blieben sie dabei gar ohne Torerfolg. Die Abwehr ist aber stabil geblieben und es mussten in diesen acht Partien nur sechs Gegentore hingenommen werden. Ouchy ist jene Mannschaft der Liga, bei welcher am wenigsten Tore fallen. In den bisherigen 17 Partien dieser Saison schlug es gesamthaft erst 41 Mal ein. Die Wiler sind das spektakulärste Team der Challenge League und es gab in 17 Spielen schon 67 Tore. Die Frage ist also: Spektakel oder müder Kick?

17:44 Uhr

Die Wiler haben einiges gutzumachen? Ja. Noch wach sind die Erinnerungen an das «Hinspiel» Anfang Oktober, als die Wiler durch den Lausanner Josias Lukembila zwölf Minuten vor Schluss mit 2:1 in Führung gegangen sind, dann aber doch noch 2:3 verloren. Etwas gutzumachen haben die Äbtestädter aber auch auf der Pontaise. Um Siege in diesem alt-ehrwürdigen Stadion abzuzählen, braucht es nicht eine Hand, sondern nur einen Finger. Obwohl die Wiler schon oft hier zu Gast waren, gab es in der ganzen Vereinshistorie bisher erst einen einzigen Erfolg. Das war im Jahr 2010. Es wäre also mal wieder Zeit.

17:40 Uhr

Einmal geht es noch, geschätzte Freunde des Rasenschachs. Obwohl bereits das vierte Adventswochenende ins Land gezogen ist, wird im hiesigen Profifussball noch immer gekickt. Der FC Wil macht zwar grundsätzlich eine gute Phase durch. Und trotzdem gilt in Lausanne einiges gutzumachen. Herzlich willkommen aus dem Olympiastadion Pontaise zur 18. Challenge-League-Runde mit dem Spiel FC Stade Lausanne-Ouchy gegen den FC Wil. Zu klären ist die in den nächsten gut zwei Stunden die Frage, ob der FC Wil als Fünfter, Sechster, Achter oder Neunter überwindert. Dies alles ist noch möglich. Simon Dudle ist in der Waadt und tickert durch die Partie. Um 18 Uhr geht es los.