Es ist beeindruckend, was die Wiler in den letzten Partien geleistet haben. In der Meisterschaft sind sie seit fünf Partien unbesiegt. Zuletzt gab es gar drei Siege in Folge. Dabei wurden 13 Tore erzielt. Und das, obwohl die Äbtestädter keinen eigentlich «Knipser» haben. Bester Torschütze ist Innenverteidiger Genis Montolio mit fünf Treffern. Die Wiler brauchen noch vier Punkte aus den letzten beiden Runden dieses Jahres, um sicher Challenge-League-Wintermeister zu sein. Im Extremfall ist dies gar schon an diesem Wochenende möglich. Voraussetzung dazu: Ein Wiler Sieg heute in Neuenburg und morgen eine Punkteteilung im Verfolgerduell zwischen Stade Lausanne-Ouchy und Yverdon auf der Pontaise.