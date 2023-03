Werfen wir einen Blick auf die Mannschaftsaufstellungen. Die Wiler können mit vier kompletten Blöcken antreten. Gerade zum Ende einer langen Serie ist das wichtig. Aber auch die Tessiner haben fast vier volle Linien am Start. Bei Wil ist einmal mehr Daniel Schenkel im Tor. Die Frage wird sein: Richtet es vorne abermals Matteo Schärer? Er hat in diesen Playoffs schon achtmal getroffen und letzten Donnerstag mit seinem Tor hier in der Verlängerung die Fortsetzung der Serie erzwungen. Am Samstag in Wil legte der Center mit zwei weiteren Treffern nach.