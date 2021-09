LIVETICKER Wiler Stadtparlament live aus der Tonhalle: Parlament spricht sich klar für die Hof-Sanierung aus In der ersten Sitzung nach der Sommerpause stehen gleich zwei geplante Grossprojekte auf der Traktandenliste. Die geplante dritte Sanierungsetappe des Hof zu Wil erfährt keine Opposition. Verfolgen Sie die Sitzung jetzt im Liveticker.

18:07 Uhr

So, die erste Stunde verlief in Minne. In der zweiten dürfte nun mehr Pfeffer in die Sache kommen. Denn nun geht es um die umstrittene Nordumfahrung der Stadt Wil. Guido Wick (Grüne Prowil) hat eine Resolution eingereicht. Mit dem Ziel, dass der Stadtrat mit dem Kanton in Kontakt tritt, um den vorhandenen Missmut aufzuzeigen. «So kann es nicht weitergehen», leitet Wick in seine Einführugnen ein.

18:03 Uhr

Alsdann kann abgestimmt werden. Wie erwartet geht auch dieses Vorhaben schlank durch. Die Stelle wird mit 29:7-Stimmen genehmigt. Theoretisch könnten noch Unterschriften gegen die Stelle gesammelt werden . Das wird aber nicht passieren.

17:58 Uhr

Nun haben die Parteien das Wort. Benjamin Büsser von der SVP-Fraktion sagt, an werde sich grossmehrheitlich gegen diese Stelle aussprechen. Die anderen Fraktionen sind hingegen für die Stelle, welche genehmigt werden dürfte.

17:53 Uhr

Es geht sofort weiter. Und zwar mit einer Stelle bei den Technischen Betrieben Wil, welche geschaffen werden soll. Es geht um die Leitung Wärem & Kälte. Im Jahr werden 148'000 Franken dafür nötig.

17:47 Uhr

Dann sind wir schon bei der Abstimmung. Mit 34:1-Stimmen bei einer Enthaltung wird der Kredit gutgeheissen. Ganz im Trockenen ist er allerdings noch nicht. Das Thema muss an der nächsten Sitzung Ende Monat in einer zweiten Lesung nochmals besprochen werden. Geht auch dann alles glatt, kommt es entweder Ende November 2021 oder im Februar 2022 zu einer Volksabstimmung. Die Bauzeit soll danach vier Jahre betragen.

17:43 Uhr

Wenig überraschend unterstützt auch die Rats-Linke das Umbau-Vorhaben. Silvia Ammann (SP-Fraktion) spricht von einer Investition in die Zukunft. Der Hof solle für die Nachwelt erhalten bleiben. Auch die Grünen-Fraktion ist einstimmig dafür, wie Fraktionspräsident Guido Wick erläutert.

17:39 Uhr

Brigitte Gübeli (Die-Mitte-Fraktion) sagt, der Hof gehöre zur DNA der Stadt. «Denken wir gross. Die dritte Bauetappe ist eine grosse Chance», sagt Gübeli.Christina Rüdiger (SVP-Fraktion) hat ebenfalls nichts zu kritisieren und empfiehlt die Annahme. Der Hof werde so renoviert, dass man Brücken schlagen könne. «Der Hof fördert den Kontakt zwischen allen Schichten der Wiler Bevölkerung», sagt Rüdiger.

17:31 Uhr

Stadtpräsident Hans Mäder sagt, man könne dem Projekt problemlos zustimmen könne. Auch Urs Etter (FDP-GLP-Fraktion) wählt klare und positive Worte. Es sei zwar viel Geld, das zu investieren sei. Man sei sich der Bedeutung des Wahrzeichens bewusst, weshalb man sich mit einem namhaften Betrag beteiligen müsse.

17:22 Uhr

Die Vorberatende Kommission stellt sich mit 6:0-Stimmen bei einer Enthaltung hinter diesen Kredit. Wie verhält sich das Parlamente? Das werden wir in den nächsten Minuten erfahren.

17:15 Uhr

Nun das erste «richtige» Traktandum. Es geht um das städtische Wahrzeichen, den Hof zu Wil. Die dritte und letzte Sanierungsetappe steht bevor. Die oberen Geschosse, das Haus Roter Gatter und die Dienerschaftskapelle stehen im Fokus. Der Hof soll auch für auswärtige Besucher attraktiv gemacht werden. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf rund 25 Millionen Franken. Die Stadt Wil und die Stiftung Hof zu Wil müssen sich gemäss Verteiler mit je 9,625 Millionen Franken beisteuern. Und um diesen Betrag geht es nun. Erwin Böhi, Präsident der vorberatenden Komission, stellt die Finanzierung vor.

17:10 Uhr

Und es wird gleich noch weiter gewählt: In der Bau- und Verkehrskommission folgt Alexander Lyner (Die-Mitte-Fraktion) auf Reto Gehrig (ebenfalls Die-Mitte-Fraktion). Und in der Bildungskommission wird Anja Bernet (SP-Fraktion) Nachfolgerin der zurückgetretenen Susanne Gähwiler (ebenfalls SP-Fraktion). Auch hier keine Opposition - und somit die stille Wahl.

17:05 Uhr

Zu Beginn gibt es Ersatzwahlen. Denn zwei Parlamentarier sind zu ersetzen. namentlich Susanne Gähwiler (SP) und Louis Scherrer (SVP). Anja Bernet (SP) und Andreas Hüssy werden in stiller Wahl gewählt.

17:01 Uhr

Wie immer fast ganz püntilich geht es los mit der siebten Sitzung dieser Legislatur. Parlamentspräsident Christof Kälin eröffnet und hofft auf eine effiziente Sitzung

16:58 Uhr

Die Parlamentarier trudeln ein und nehmen platz. Gleich ertönt die Glocke und es geht los.

16:56 Uhr

16:54 Uhr

Trotzdem dürfte es nicht langweilig werden. Es geht zum Beispiel um 9,65 Millionen Franken, die in die dritte Sanierungsetappe des Hof zu Wil aus dem städtischen Finanzhaushalt investiert werden sollen. Und es geht um die geplante Umfahrungsstrasse Nord in Bronschhofen. Die Linienwahl sorgt seit geraumer Zeit für Diskussionen - und Unmut. Wenn die Zeit reicht, wird schliesslich noch über «30 Minuten Gratisparkieren» diskutiert.

16:51 Uhr

Es wird eine verkürzte Sitzung geben, die gemäss Planung eine Stunde früher endet als normal. Also bereits um 19 Uhr. Danach findet die Parlamentsfeier für den aktuell höchsten Wiler, Christof Kälin (SP), statt. Dieser Anlass steht für gewöhnlich nach der ersten Sitzung des Jahres im Januar an, musste heuer wegen Corona aber auf heute verschoben werden.

16:48 Uhr

Es wird wieder politisiert. Zum ersten Mal nach der Sommerpause. Herzlich willkommen aus der Wiler Tonhalle zur heutigen Sitzung des Stadtparlaments. Simon Dudle tickert durch die Traktanden. Um 17 Uhr geht es los.