Meho Kodro, der Trainer von Stade Lausanne-Ouchy, lässt in einem 4-2-3-1-System sielen. Im Tor steht wie gewohnt Hammel. In der Verteidigung laufen von links nach rechts her gesehen Abdallah, Hajrulahu, Pos und Tsoungui auf. Im defensiven Mittelfeld spielen Laugeois und Abdullah. im offensiven Mittelfeld laufen Qarri, der Ex-Wiler Kamber und Okou auf. Einziger Stürmer ist der Topscorer der Lausanner Labeau.