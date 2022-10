Heisst also, dass der Wiler Übungsleiter im Vergleich zum Spiel am vergangenen Samstag in Bellinzona die Mannschaft auf vier Positionen umstellt. Für Saho, der am Samstag nach gut einer halben Stunde eingewechselt wurde und als Rechtsverteidiger ein gutes Spiel machte, muss Dickenmann auf die Bank. Im Mittelfeld kommt Zumberi für Ndau. Hier scheint Iacopetta eher auf die kämpferischen Qualitäten von Zumberi zu setzten, denn auf die feine Spielführung von Ndau. In der Offensivreihe ersetzt Bahloul auf dem rechten Flügel Maier und Silvio kommt für Muci zurück ins Sturmzentrum. Letzterer wurde am vergangenen vom Trainer Samstag bewusst geschont in dieser englischen Woche.